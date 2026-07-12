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З якими моторами українці найчастіше купують авто у 2026 році

Технології&Авто
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Моторні вподобання українців
Моторні вподобання українців, Фото: magnific
Протягом І півріччя 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 62% українського ринку нових легковиків. За аналогічний період минулого року цей показник становив 56,5%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 39,2% продажів нових авто, торік було 37,1%.
Частка гібридних авто збільшилась з 26,5% до 29,8%.
Дизельні авто охопили 22,5%, проти 19,4% у І півріччі 2025р.
Частка електромобілів знизилася з 16,9% до 8,3%.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
  • бензинові авто — Hyundai Tucson;
  • гібридні — Toyota RAV-4;
  • дизельні — Renault Duster;
  • електро — BYD Leopard 3;
  • авто з ГБО — Hyundai Tucson.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниУкравтопром
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