З якими моторами українці найчастіше купують авто у 2026 році
Протягом І півріччя 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 62% українського ринку нових легковиків. За аналогічний період минулого року цей показник становив 56,5%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 39,2% продажів нових авто, торік було 37,1%.
Частка гібридних авто збільшилась з 26,5% до 29,8%.
Дизельні авто охопили 22,5%, проти 19,4% у І півріччі 2025р.
Частка електромобілів знизилася з 16,9% до 8,3%.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- бензинові авто — Hyundai Tucson;
- гібридні — Toyota RAV-4;
- дизельні — Renault Duster;
- електро — BYD Leopard 3;
- авто з ГБО — Hyundai Tucson.
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