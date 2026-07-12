З якими моторами українці найчастіше купують авто у 2026 році Сьогодні 07:11 — Технології&Авто

Моторні вподобання українців, Фото: magnific

Протягом І півріччя 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 62% українського ринку нових легковиків. За аналогічний період минулого року цей показник становив 56,5%.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 39,2% продажів нових авто, торік було 37,1%.

Частка гібридних авто збільшилась з 26,5% до 29,8%.

Дизельні авто охопили 22,5%, проти 19,4% у І півріччі 2025р.

Частка електромобілів знизилася з 16,9% до 8,3%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

бензинові авто — Hyundai Tucson;

гібридні — Toyota RAV-4;

дизельні — Renault Duster;

електро — BYD Leopard 3;

авто з ГБО — Hyundai Tucson.

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