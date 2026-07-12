Citroen C5 Aircross став електромобілем

Citroen завершила формування лінійки нового флагманського кросовера C5 Aircross. Тепер модель доступна не лише як м’який гібрид і плагін-гібрид, а й у повністю електричній версії. Найцікавішою з нових модифікацій став варіант 230 Long Range, який, за заявою виробника, здатний проїхати до 679 км за циклом WLTP на одному заряді.
Для тих, хто поки не готовий повністю перейти на електротягу, Citroen залишила альтернативи.
Плагін-гібрид поєднує можливість пересуватися на електротязі в повсякденних поїздках із запасом ходу бензинового двигуна, а звичайний гібрид дозволяє зменшити витрати пального без необхідності підключати автомобіль до зарядки.
Незалежно від типу силової установки, усі версії пропонують багажник об’ємом до 1668 літрів. Інтер’єр виконаний у концепції C-Zen Lounge із м’якими матеріалами оздоблення, атмосферним підсвічуванням із вісьмома кольорами, сидіннями з функцією масажу та фірмовою підвіскою Advanced Comfort.
Салон повністю цифровий. Центральним елементом стала вертикальна 13-дюймова мультимедійна система з дизайном «водоспад». У старших комплектаціях доступне голосове керування зі штучним інтелектом, яке має прямий доступ до ChatGPT.
За безпеку відповідають сучасні електронні системи допомоги водієві. Серед них — матричні світлодіодні фари Matrix LED з адаптивним дальнім світлом і пакет Drive Assist 2.0, який підтримує напівавтоматичну зміну смуги руху та систему кругового огляду на 360 градусів.
Ціна
Ціна електричного Citroen C5 Aircross PLUS починається від €49 690, а комплектація MAX коштує від €53 690. Також компанія запропонувала спеціальну версію Team D, яка отримала розширений перелік обладнання та додаткові елементи комфорту.