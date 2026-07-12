0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Citroen C5 Aircross став електромобілем

Технології&Авто
16
Citroen C5 Aircross
Citroen C5 Aircross
Citroen завершила формування лінійки нового флагманського кросовера C5 Aircross. Тепер модель доступна не лише як м’який гібрид і плагін-гібрид, а й у повністю електричній версії. Найцікавішою з нових модифікацій став варіант 230 Long Range, який, за заявою виробника, здатний проїхати до 679 км за циклом WLTP на одному заряді.
Про це пише notebookcheck.

Характеристики Citroen C5 Aircross

Новий Citroen C5 Aircross створили на платформі Stellantis STLA Medium. Його виробництво налагодили на заводі компанії у французькому Ренні.
Читайте також
Покупці можуть обрати між повністю електричною версією, плагін-гібридом або класичним гібридом залежно від власних потреб та вподобань.
Електрична версія 230 Long Range отримала мотор потужністю 170 кВт та літій-іонний акумулятор мічткістю 97 кВт·год (104 кВт·год загальної місткості).
За паспортними характеристиками цього достатньо для запасу ходу до 679 км за циклом WLTP, що робить модель більш придатною для далеких поїздок.
Для заряджання вдома або від міських зарядних станцій автомобіль оснащений стандартним 11-кіловатним бортовим зарядним пристроєм змінного струму.
На швидкісних станціях постійного струму кросовер підтримує потужність заряджання до 160 кВт. За сприятливих умов акумулятор можна зарядити з 20% до 80% приблизно за 27 хвилин.
Читайте також
Для тих, хто поки не готовий повністю перейти на електротягу, Citroen залишила альтернативи.
Плагін-гібрид поєднує можливість пересуватися на електротязі в повсякденних поїздках із запасом ходу бензинового двигуна, а звичайний гібрид дозволяє зменшити витрати пального без необхідності підключати автомобіль до зарядки.
Незалежно від типу силової установки, усі версії пропонують багажник об’ємом до 1668 літрів. Інтер’єр виконаний у концепції C-Zen Lounge із м’якими матеріалами оздоблення, атмосферним підсвічуванням із вісьмома кольорами, сидіннями з функцією масажу та фірмовою підвіскою Advanced Comfort.
Читайте також
Салон повністю цифровий. Центральним елементом стала вертикальна 13-дюймова мультимедійна система з дизайном «водоспад». У старших комплектаціях доступне голосове керування зі штучним інтелектом, яке має прямий доступ до ChatGPT.
За безпеку відповідають сучасні електронні системи допомоги водієві. Серед них — матричні світлодіодні фари Matrix LED з адаптивним дальнім світлом і пакет Drive Assist 2.0, який підтримує напівавтоматичну зміну смуги руху та систему кругового огляду на 360 градусів.

Ціна

Ціна електричного Citroen C5 Aircross PLUS починається від €49 690, а комплектація MAX коштує від €53 690. Також компанія запропонувала спеціальну версію Team D, яка отримала розширений перелік обладнання та додаткові елементи комфорту.
За матеріалами:
ITC.ua
АвтоЕлектромобілі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems