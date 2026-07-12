Citroen C5 Aircross став електромобілем Сьогодні 03:14 — Технології&Авто

Citroen C5 Aircross

Citroen завершила формування лінійки нового флагманського кросовера C5 Aircross. Тепер модель доступна не лише як м’який гібрид і плагін-гібрид, а й у повністю електричній версії. Найцікавішою з нових модифікацій став варіант 230 Long Range, який, за заявою виробника, здатний проїхати до 679 км за циклом WLTP на одному заряді.

Про це пише notebookcheck.

Характеристики Citroen C5 Aircross

Новий Citroen C5 Aircross створили на платформі Stellantis STLA Medium. Його виробництво налагодили на заводі компанії у французькому Ренні.

Читайте також Citroen Berlingo 2026 року отримав дизель та оновлені ціни

Покупці можуть обрати між повністю електричною версією, плагін-гібридом або класичним гібридом залежно від власних потреб та вподобань.

Електрична версія 230 Long Range отримала мотор потужністю 170 кВт та літій-іонний акумулятор мічткістю 97 кВт·год (104 кВт·год загальної місткості).

За паспортними характеристиками цього достатньо для запасу ходу до 679 км за циклом WLTP, що робить модель більш придатною для далеких поїздок.

Для заряджання вдома або від міських зарядних станцій автомобіль оснащений стандартним 11-кіловатним бортовим зарядним пристроєм змінного струму.

На швидкісних станціях постійного струму кросовер підтримує потужність заряджання до 160 кВт. За сприятливих умов акумулятор можна зарядити з 20% до 80% приблизно за 27 хвилин.

Для тих, хто поки не готовий повністю перейти на електротягу, Citroen залишила альтернативи.

Плагін-гібрид поєднує можливість пересуватися на електротязі в повсякденних поїздках із запасом ходу бензинового двигуна, а звичайний гібрид дозволяє зменшити витрати пального без необхідності підключати автомобіль до зарядки.

Незалежно від типу силової установки, усі версії пропонують багажник об’ємом до 1668 літрів. Інтер’єр виконаний у концепції C-Zen Lounge із м’якими матеріалами оздоблення, атмосферним підсвічуванням із вісьмома кольорами, сидіннями з функцією масажу та фірмовою підвіскою Advanced Comfort.

Читайте також Citroen e-C3 тепер збиратимуть у двох країнах

Салон повністю цифровий. Центральним елементом стала вертикальна 13-дюймова мультимедійна система з дизайном «водоспад». У старших комплектаціях доступне голосове керування зі штучним інтелектом, яке має прямий доступ до ChatGPT.

За безпеку відповідають сучасні електронні системи допомоги водієві. Серед них — матричні світлодіодні фари Matrix LED з адаптивним дальнім світлом і пакет Drive Assist 2.0, який підтримує напівавтоматичну зміну смуги руху та систему кругового огляду на 360 градусів.

Ціна

Ціна електричного Citroen C5 Aircross PLUS починається від €49 690, а комплектація MAX коштує від €53 690. Також компанія запропонувала спеціальну версію Team D, яка отримала розширений перелік обладнання та додаткові елементи комфорту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.