Citroën представила новий концепт-кар ELO (фото)

Citroën представив новий концепт-кар ELO — компактний електричний мінівен, який пропонує абсолютно нове бачення міської та активної мобільності.

Створений як «лабораторія ідей», він розвиває філософію концепту Citroën Oli 2022 року та демонструє майбутній підхід бренду до простору, практичності, матеріалів і повсякденної функціональності.

ELO має довжину 4,10 м і пропонує інтер’єр, що за простором та гнучкістю перевершує більшість традиційних мінівенів. ELO вміщує до шести осіб, легко трансформується на спальне місце, мобільний офіс або зону відпочинку, а також має безліч рішень, що походять зі світу спорту та outdoor-активностей.

Мобільний дім на колесах

Citroën позиціонує ELO як автомобіль, який повністю змінює уявлення про використання простору. Водійське сидіння розташоване по центру, як у культових McLaren F1 та Gordon Murray T.50, що забезпечує панорамний огляд через 180-градусне лобове скло та звільняє максимум внутрішнього простору. Сидіння повертається на 360°, а задні три крісла знімаються та можуть використовуватися як стільці на природі.

Унікальним є і підхід до інформаційних дисплеїв. Замість традиційної панелі приладів ELO використовує систему проєкції на прозорий екран під лобовим склом, створюючи ефект «плаваючої» графіки без використання дорогих HUD-технологій. Кермо з одною спицею — відсилка до класичних моделей Citroën — створене за допомогою 3D-друку та оснащене інтуїтивними джойстиками.

Три сценарії — Rest, Play, Work

Відпочинок: салон перетворюється на спальню для двох. Два надувні матраци, створені разом з Decathlon на основі матеріалу Dropstitch, зберігаються в багажнику та надуваються вбудованим компресором. Скляний дах і «жираф"-секція дозволяють милуватися небом, а задні ліхтарі працюють як нічні лампи. Є місце і для переносного проектора зі висувним екраном — ELO буквально стає домашнім кінотеатром.

Гра: авто створене як база для активного відпочинку. Зовнішні кріплення, тенти на всі двері, плоскі поверхні крил для зручної розстановки посуду, система V2L для живлення електрогриля чи динаміків, знімні сидіння для пікніків, компресор для SUP-дощок чи велосипедів — усе це втілено разом із Decathlon.

Робота: ELO легко перетворюється на мобільний офіс. Центральне сидіння стає офісним кріслом, на спеціальний тримач встановлюється ноутбук, а проєкційна панель транслює відеоконференції. Зберігання дрібниць реалізовано у висувних нішах та текстильних кишенях у стилі спортивного спорядження.

Екологічні матеріали та розумні шини

При створенні концепту Citroën ставив за мету максимально зменшити кількість деталей, вагу та екологічний вплив. Інтер’єр зроблений із переробленого фетру, надлишків матеріалів від концепту Oli, водостійкої оббивки та поліпропіленових елементів із часткою вторинної сировини. Підлога, бампери й арки також виконані з легких та ударостійких матеріалів.

Goodyear розробила для ELO спеціальні «розумні» шини Eagle Xplore із технологією SightLine, що відстежує тиск і знос у режимі реального часу. LED-підсвітка на дисконі показує стан колеса, а сама шина підходить як для міста, так і для легкого бездоріжжя. Помаранчева боковина відповідає кольору кузова ELO.

