Citroen e-C3 тепер збиратимуть у двох країнах — Finance.ua

Citroen e-C3 тепер збиратимуть у двох країнах
Електромобіль Citroen e-C3 набув неабиякої популярності на європейському ринку. У відповідь на високий попит Stellantis запускає другу виробничу лінію — тепер модель збиратимуть не лише у Словаччині, а й у Сербії, на заводі в Крагуєваці, де випускається FIAT Grande Panda.
Автоцивілка (ОСЦПВ)
Четверте покоління Citroen C3 посіло друге місце з продажів у Європі в січні та лютому 2025 року, поступившись тільки Dacia Sandero. Загальне зростання продажів C3 склало 5,1%, а всього реалізовано майже 34 тисячі автомобілів.
Електрична версія e-C3 розійшлася тиражем 8142 екземпляри, що становить 24% від усіх продажів. При ціні від 22 590 євро це найдоступніший електромобіль європейського виробництва, що робить його особливо привабливим на тлі загального спаду авторинку.
Додаткові потужності в Сербії дозволять прискорити постачання та зменшити дефіцит у ключових країнах Європи.
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