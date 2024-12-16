Citroen анонсував головні автомобільні новинки 2025 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Citroen анонсував головні автомобільні новинки 2025 року

Фондовий ринок
14
Citroen анонсував головні автомобільні новинки 2025 року
Citroen анонсував головні автомобільні новинки 2025 року
Citroen продовжує оновлення модельного ряду, роблячи ставку на електрифікацію. Після успішного запуску e-C3 у 2024 році бренд готує новинки, які з’являться на ринку в 2025 році.
Рестайлінг Citroen Ami. Мініатюрний електромобіль отримав свіжий вигляд. Новий передок із фарами біля основи лобового скла та чорне обрамлення додають стилю. Механіка залишилася незмінною: двигун 6 кВт, батарея 5,5 кВт-год і запас ходу до 75 км.
Citroen C5 Aircross. Майбутній флагман на платформі STLA Medium. Будуть доступні бензинові, гібридні та електричні версії з потужністю до 326 к.с. та системою повного приводу.
Нова Citroen C3 Hybrid. Поєднання 1,2-літрового двигуна (100 к.с.) та 29-сильного електромотора. Автоматична коробка з 6 передачами робить його практичним та екологічним вибором.
Страхування автомобіля: обирайте автоцивілку від найкращих страхових компаній України.

Автоцивілка (ОСЦПВ)

За матеріалами:
Ampercar
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.