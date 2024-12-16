Citroen анонсував головні автомобільні новинки 2025 року — Finance.ua

Citroen анонсував головні автомобільні новинки 2025 року Сьогодні 04:15 — Фондовий ринок

Citroen анонсував головні автомобільні новинки 2025 року

Citroen продовжує оновлення модельного ряду, роблячи ставку на електрифікацію. Після успішного запуску e-C3 у 2024 році бренд готує новинки, які з’являться на ринку в 2025 році.

Рестайлінг Citroen Ami. Мініатюрний електромобіль отримав свіжий вигляд. Новий передок із фарами біля основи лобового скла та чорне обрамлення додають стилю. Механіка залишилася незмінною: двигун 6 кВт, батарея 5,5 кВт-год і запас ходу до 75 км.

Citroen C5 Aircross. Майбутній флагман на платформі STLA Medium. Будуть доступні бензинові, гібридні та електричні версії з потужністю до 326 к.с. та системою повного приводу.

Нова Citroen C3 Hybrid. Поєднання 1,2-літрового двигуна (100 к.с.) та 29-сильного електромотора. Автоматична коробка з 6 передачами робить його практичним та екологічним вибором.

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Ampercar За матеріалами:

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