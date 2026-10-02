Захист вкладників і нові вимоги до капіталу: Зеленський підписав закон

Одна з головних цілей закону — посилити захист вкладників і підвищити надійність банківської системи.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який змінює правила роботи банків та інститутів спільного інвестування. Документ передбачає нові механізми виведення неплатоспроможних банків з ринку, підвищення вимог до їхнього статутного капіталу та розширення можливостей для інвестиційних фондів.

Про це свідчить інформація в картці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Одна з головних цілей закону — посилити захист вкладників і підвищити надійність банківської системи.

Як зміниться виведення неплатоспроможних банків з ринку

Раніше ліквідація була найпоширенішим способом виведення банку з ринку після визнання його неплатоспроможним. Тепер Фонд гарантування вкладів фізичних осіб намагатиметься передати клієнтів і діючі сервіси такого банку надійній фінансовій установі ще до початку його ліквідації.

Закон також передбачає чіткіше розмежування повноважень і координацію дій Національного банку України та ФГВФО.

Крім того, збільшиться обсяг інформації, яку Нацбанк передаватиме Фонду під час роботи з проблемними та неплатоспроможними банками.

Вимоги до капіталу банків підвищать

Документ збільшує мінімальний розмір статутного капіталу банків із 200 млн грн до 250 млн грн. Це має наблизити українські вимоги до капіталу банків до норм законодавства Європейського Союзу.

Чинним банкам нададуть шість місяців для збільшення капіталу відповідно до нових вимог.

Які зміни передбачені для інвестиційних фондів

Закон також скасовує вимоги щодо обов’язкової мінімальної суми для фізичних осіб у кваліфікаційні фонди. Ці фонди отримали право купувати ОВДП, що робить їхні інвестиційні портфелі безпечнішими.