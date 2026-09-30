Китайський регулятор хоче посилити вимоги до IPO виробників гуманоїдних роботів — CNBC
Китайський регулятор ринку цінних паперів хоче посилити вимоги до стартапів у сфері гуманоїдних роботів, які прагнуть вийти на біржу.
Як повідомляє CNBC з посиланням на трьох обізнаних співрозмовників, компанії у сфері втіленого штучного інтелекту мають відповідати трьом критеріям.
Критерії для лістингу
За даними джерел, так звані неформальні рекомендації передбачають, що претенденти на лістинг мають демонструвати сталі доходи та комерційні замовлення, скорочувати збитки й володіти ключовими технологіями. Серед таких технологій співрозмовники назвали роботизований мозок або руки.
Один зі співрозмовників CNBC повідомив, що для оцінки скорочення збитків може знадобитися трирічний прогноз. За його словами, компаніям, імовірно, буде достатньо відповідати двом із трьох критеріїв. Водночас джерела зазначили, що незрозуміло, чи зможе хоча б хтось із претендентів виконати ці умови.
Щонайменше два десятки компаній, пов’язаних із гуманоїдними роботами та втіленим ШІ, подали заявки на лістинг у Гонконзі. Від травня 2025 року Гонконзька фондова біржа дозволяє технологічним компаніям конфіденційно подавати документи для IPO. Компаніям із материкового Китаю для розміщення акцій у Гонконзі також потрібне схвалення китайського регулятора. Гонконзька біржа та Комісія з регулювання ринку цінних паперів Китаю не відповіли на запит CNBC про коментар.
Інвестиції та динаміка акцій
У Китаї налічується понад 100 компаній, що займаються гуманоїдними роботами. За даними Xiniu, інвестиції в сектор у другому кварталі сягнули 47,09 млрд юанів, або 6,95 млрд доларів. Це більш ніж удвічі перевищило показник першого кварталу та більш ніж у шість разів — рівень аналогічного періоду торік.
Компанія Unitree залучила близько 6,1 млрд юанів під час IPO в Шанхаї 19 серпня. У перший день торгів її акції зросли більш ніж на 460% і закрилися на рівні 845 юанів, однак станом на понеділок їхня ціна знизилася майже удвічі — до 459,65 юаня. Акції Ubtech, що торгуються в Гонконзі, від початку року втратили понад 40%, а операційний збиток компанії за перше півріччя становив 279 млн юанів.
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