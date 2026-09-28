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Мінфін не хоче підвищувати ставки за ОВДП через збільшення запозичень — Єрмоличев

Фондовий ринок
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Мінфін стежитиме за залишком на Єдиному казначейському рахунку
Мінфін стежитиме за залишком на Єдиному казначейському рахунку
Міністерство фінансів України наразі не планує суттєво збільшувати обсяги запозичень на внутрішньому борговому ринку, попри затримку із зовнішнім фінансуванням. У відомстві пояснюють це необхідністю не підвищувати вартість обслуговування державного боргу.
Про це повідомив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев під час бюджетної дискусії, організованої Центром економічної стратегії, передає «Інтерфакс-Україна».

Мінфін стежитиме за залишком на Єдиному казначейському рахунку

«Ми будемо дивитися по стану Єдиного казначейського рахунку. Ми ж повинні розуміти, що це боргові зобов’язання, які ми, в будь-якому випадку, маємо виконувати», — зазначив перший заступник міністра.
Збільшення обсягів залучення коштів може потребувати підвищення ставок за державними облігаціями.
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«Залучення більших коштів потребуватиме підняття ставок, ми б не хотіли цього робити», — наголосив Єрмоличев.
Водночас на останніх первинних аукціонах ОВДП Мінфіну вдалося збільшити обсяг залучених коштів на 5 млрд грн порівняно зі стандартним рівнем. Наступні обсяги запозичень також можуть бути більшими залежно від потреби в коштах для соціальних виплат та інших критичних видатків.

Мінфін переніс 39 млрд грн видатків на грудень

В очікуванні зовнішнього фінансування, прив’язаного до прийняття Верховної Радою ряду законів, Мінфін переніс близько 39 млрд грн незахищених капітальних видатків на грудень.
Після підвищення Національним банком облікової ставки з 15,5% до 16% річних 22 вересня Мінфіну на останніх первинних аукціонах вдалося зберегти ставки за звичайними облігаціями на попередньому рівні та знизити ставку за бенчмарк-облігаціями, якими банки можуть частково формувати обов’язкові резерви. Ставки відсікання 12-місячних та 29-місячних ОВДП залишилися на рівні 15,18% та 16,10% відповідно. Ставка за бенчмарк-облігаціями знизилася до 12,18%.
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Всього на трьох аукціонах Мінфін залучив 7,36 млрд грн порівняно із 2,01 млрд грн тижнем раніше, коли аукціонів було два та пропозиція на кожному з них була по 1 млрд грн.
На найближчі аукціони у вівторок, 29 вересня, Мінфін зменшив пропозицію звичайних ОВДП до 1 млрд грн з 3 млрд грн у минулий вівторок, залишивши більш популярні річні облігації. Водночас він знову запропонує бенчмарк-облігації на 5 млрд грн, тоді як раніше ці інструменти виставлялися на аукціони приблизно раз на місяць.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ОВДПОблігаціїМінфін
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