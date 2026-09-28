Міністерство фінансів України наразі не планує суттєво збільшувати обсяги запозичень на внутрішньому борговому ринку, попри затримку із зовнішнім фінансуванням. У відомстві пояснюють це необхідністю не підвищувати вартість обслуговування державного боргу.

Про це повідомив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев під час бюджетної дискусії, організованої Центром економічної стратегії, передає «Інтерфакс-Україна».

Мінфін стежитиме за залишком на Єдиному казначейському рахунку

«Ми будемо дивитися по стану Єдиного казначейського рахунку. Ми ж повинні розуміти, що це боргові зобов’язання, які ми, в будь-якому випадку, маємо виконувати», — зазначив перший заступник міністра.

Збільшення обсягів залучення коштів може потребувати підвищення ставок за державними облігаціями.

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«Залучення більших коштів потребуватиме підняття ставок, ми б не хотіли цього робити», — наголосив Єрмоличев.

Водночас на останніх первинних аукціонах ОВДП Мінфіну вдалося збільшити обсяг залучених коштів на 5 млрд грн порівняно зі стандартним рівнем. Наступні обсяги запозичень також можуть бути більшими залежно від потреби в коштах для соціальних виплат та інших критичних видатків.

Мінфін переніс 39 млрд грн видатків на грудень

В очікуванні зовнішнього фінансування, прив’язаного до прийняття Верховної Радою ряду законів, Мінфін переніс близько 39 млрд грн незахищених капітальних видатків на грудень.

Після підвищення Національним банком облікової ставки з 15,5% до 16% річних 22 вересня Мінфіну на останніх первинних аукціонах вдалося зберегти ставки за звичайними облігаціями на попередньому рівні та знизити ставку за бенчмарк-облігаціями, якими банки можуть частково формувати обов’язкові резерви. Ставки відсікання 12-місячних та 29-місячних ОВДП залишилися на рівні 15,18% та 16,10% відповідно. Ставка за бенчмарк-облігаціями знизилася до 12,18%.

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Всього на трьох аукціонах Мінфін залучив 7,36 млрд грн порівняно із 2,01 млрд грн тижнем раніше, коли аукціонів було два та пропозиція на кожному з них була по 1 млрд грн.