Інвестиції українців в ОВДП сягнули рекордних 163 млрд Сьогодні 14:34 — Фондовий ринок

За вісім місяців до бюджету залучили 343,4 млрд грн

Українці продовжують збільшувати вкладення в облігації внутрішньої державної позики. Станом на 1 вересня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб перевищив 163 млрд грн — це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку державних облігацій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Портфель ОВДП громадян та бізнесу

Протягом серпня вкладення громадян в ОВДП зросли більш ніж на 3,7 млрд грн зі 159,3 млрд грн до понад 163 млрд грн.

Загальний обсяг ОВДП в обігу станом на 1 вересня становив близько 2 трлн грн. Найбільшими власниками державних облігацій залишаються банки з портфелем 926,4 млрд грн. У власності Національного банку України перебувало 655,8 млрд грн ОВДП.

Портфель юридичних осіб становив 213,6 млрд грн, страхових компаній — 25,6 млрд грн, нерезидентів — 17,2 млрд грн. Обсяг ОВДП у власності територіальних громад залишався незмінним — близько 0,3 млрд грн.

Лише за серпень вкладення громадян в ОВДП зросли більш ніж на 3,7 млрд грн

Мінфін у серпні залучив близько 33 млрд грн

Держава продовжує використовувати не лише традиційні розміщення ОВДП, а й інструменти активного управління боргом.

У серпні Мінфін провів 13 аукціонів із розміщення ОВДП та switch-аукціон, за результатами яких до державного бюджету було залучено близько 33 млрд грн в еквіваленті.

Обсяг задоволених заявок у межах switch-аукціону становив 15 млрд грн за номінальною вартістю. Інвесторам запропонували обміняти облігації з погашенням 30 вересня 2026 року на нові папери з датою погашення 15 серпня 2029 року. Середньозважена дохідність нового випуску становила 12,61%.

У серпні Міністерство фінансів провело 13 аукціонів із розміщення ОВДП та switch-аукціон

За вісім місяців до бюджету залучили 343,4 млрд грн

Загалом за січень-серпень 2026 року через внутрішній ринок державних облігацій до бюджету було залучено 343,4 млрд грн. Із них 248,2 млрд грн через аукціони з розміщення ОВДП, ще 95,2 млрд грн — у межах аукціонів обміну.

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