Голова наглядової ради Sense Bank заявив, що не був запрошений на ТСК, де його згадали 53 рази Сьогодні 11:40 — Фондовий ринок

Голова Наглядової ради Sense Bank⁠, відсторонений від виконання повноважень, Микола Гладишенко заявив, що його не запросили на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, під час якого, за його словами, його прізвище згадувалося десятки разів.

Про це Гладишенко написав у Facebook, коментуючи засідання ТСК, яку очолює народний депутат Ярослав Железняк.

За словами Гладишенка, під час засідання ТСК його прізвище згадувалося десятки разів.

«Учора на засіданні ТСК, яку очолює Ярослав Железняк, моє прізвище згадувалося досить часто, десь на 53-й згадці я перестав рахувати. Приємно, звичайно, що я настільки важлива людина для роботи комісії… Щоправда, є одна маленька деталь: мене на це засідання не запросили», — зазначив він.

За його словами, під час засідання активно обговорювали його дії та робили щодо нього певні висновки, однак можливості особисто пояснити свою позицію йому не надали.

«Про мої дії говорили — активно. Висновки щодо мене, схоже, теж робили. А от запитати мене, що я насправді робив і чому, — не додумалися. Ми вам розкажемо, що ви зробили. А ви нам нічого не розповідайте. Особливо цікаво це виглядає в роботі тимчасової слідчої комісії, яка, наскільки я розумію, мала встановлювати обставини, а не проводити заочний конкурс на найпереконливішу версію подій. Бо є принципова різниця між „розслідувати“ і „розповідати свою версію розслідування“. І якщо комісія справді прагнула встановити істину, то, можливо, варто було почути не лише тих, хто говорить про мене, а й того, про кого говорять», — зазначив він.

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Нагадаємо, під час засідання ТСК, про яке пише Гладишенко, комісія заслухала представників різних сторін, зокрема заступника голови Національного банку Дмитра Олійника. Засідання було присвячене, серед іншого, перевірці походження коштів, які використовувалися для внесення застави до Вищого антикорупційного суду.

Олійник повідомив , що НБУ проводить перевірки чотирьох банків, через які проходили відповідні платежі: Sense Bank, ПУМБ, OTP Bank та Idea Bank. При цьому він наголосив, що вся сума застави через Sense Bank не проводилася. За словами заступника голови НБУ, регулятор проаналізував рух коштів у кількох послідовних ланках і наразі не виявив у досліджених операціях готівкових коштів.

Водночас Олійник заявив, що питання у НБУ виникають не лише до Sense Bank. За його словами, під час аналізу операцій регулятор виявив інші банки, до яких має не менше питань, ніж до Sense Bank, а до деяких — навіть більше. НБУ також поки не встановив існування технічного чи технологічного механізму, який дозволяв би обходити встановлені обмеження.

УНІАН За матеріалами:

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