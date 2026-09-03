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«Укрзалізниця» отримала незвичайний тягач Mercedes-Benz (фото)

Фондовий ринок
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«Укрзалізниця» отримала незвичайний тягач Mercedes-Benz (фото)
«Укрзалізниця» отримала незвичайний тягач Mercedes-Benz (фото)
Фонд Говарда Г. Баффета передав Укрзалізниці локомобіль, побудований на базі спеціалізованого шасі Mercedes-Benz Unimog. Це транспортний засіб на комбінованому дорожньо-рейковому ходу.
Про це пише ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Деталі

Завдяки своїй конструкції локомобіль може їздити як звичайними дорогами, так і самостійно виїжджати на залізничні рейки.
<i>Фото «ДержавтотрансНДІпроект»</i>
Фото «ДержавтотрансНДІпроект»
Після проходження сертифікаційних випробувань в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» та офіційної реєстрації локомобіль буде готовий до роботи у столиці.
За даними виробника, він здатен переміщати від 6 до8 вагонів рухомого складу.

Де використовувати

Його використовуватимуть як легкий тягач, що зможе замінити традиційні тепловози на залізничних коліях, допомогти в оптимізації маневрових робіт та заощадженні палива.
Наразі наші фахівці проводять необхідні процедури із сертифікаційних випробувань транспортного засобу.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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