«Укрзалізниця» отримала незвичайний тягач Mercedes-Benz (фото) Сьогодні 19:19 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» отримала незвичайний тягач Mercedes-Benz (фото)

Фонд Говарда Г. Баффета передав Укрзалізниці локомобіль, побудований на базі спеціалізованого шасі Mercedes-Benz Unimog. Це транспортний засіб на комбінованому дорожньо-рейковому ходу.

Деталі

Завдяки своїй конструкції локомобіль може їздити як звичайними дорогами, так і самостійно виїжджати на залізничні рейки.

Фото «ДержавтотрансНДІпроект»

Після проходження сертифікаційних випробувань в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» та офіційної реєстрації локомобіль буде готовий до роботи у столиці.

За даними виробника, він здатен переміщати від 6 до8 вагонів рухомого складу.

Де використовувати

Його використовуватимуть як легкий тягач, що зможе замінити традиційні тепловози на залізничних коліях, допомогти в оптимізації маневрових робіт та заощадженні палива.

Наразі наші фахівці проводять необхідні процедури із сертифікаційних випробувань транспортного засобу.

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