Норвегія арештувала російське судно після звернення Нафтогазу — деталі Сьогодні 11:12 — Фондовий ринок

Норвегія арештувала російське судно після звернення Нафтогазу — деталі

На прохання Групи Нафтогаз норвезька влада заарештувала російське судно «Професор Молчанов» у порту Баренцбург на Шпіцбергені.

Це було в рамках глобальних зусиль щодо виконання арбітражного рішення, отриманого Нафтогазом та іншими компаніями Групи проти фру зв’язку з незаконною експропріацією їхніх активів у Криму, який росія незаконно анексувала у 2014 році.

Про це пише Нафтотгаз

Розпорядження про арешт було накладено 31 серпня 2026 року Районним судом Норд-Тромс і Сенья для забезпечення виконання невиконаних зобов’язань рф за арбітражним рішенням, що становить приблизно 4,22 мільярда доларів США плюс відсотки та судові витрати. Арбітражне рішення раніше було визнано таким, що підлягає виконанню в Норвегії.

Судно «Професор Молчанов» належить рф та використовується для комерційних експедиційних круїзів, зокрема на Шпіцберген.

«Це ще один важливий крок до відновлення справедливості за незаконне захоплення росією активів Нафтогазу в Криму. росія не може уникнути відповідальності, просто відмовляючись виконувати рішення міжнародного арбітражу. Ми продовжуватимемо переслідувати російські активи по всьому світу, доки не буде виплачено компенсацію, присуджену Нафтогазу та іншим компаніям Групи Нафтогаз», — заявив виконувач обов’язків генерального директора Нафтогазу Сергій Федоренко.

Згідно з рішенням суду, судно не може залишати своє поточне місце розташування. Губернатор Шпіцбергена зобов’язаний вжити необхідних заходів, щоб запобігти переміщенню судна.

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Питання щодо пасажирів, які зараз перебувають на борту, вирішуються норвезькою владою. Нафтогаз представлений у Норвегії юридичною фірмою Wikborg Rein та міжнародним юридичним консультантом Covington & Burling LLP.

Група Нафтогаз дякує норвезькій владі за допомогу у притягненні рф до відповідальності шляхом виконання рішення міжнародного арбітражу.

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