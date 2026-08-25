Який прилад «Нафтогаз» радить встановити тим, у кого газові плити Сьогодні 14:03 — Енергетика

Який прилад «Нафтогаз» радить встановити тим, у кого газові плити

Під час використання газу потрібно подбати про безпеку. Один із найпростіших способів — встановити сигналізатор газу. Він допоможе вчасно виявити витік і запобігти небезпечним ситуаціям.

Про це пише «Нафтогаз».

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Що це таке

Невеликий прилад, який безперервно аналізує повітря в приміщенні. Якщо рівень газу стає небезпечним — відбувається гучне звукове сповіщення.

Навіщо він потрібен

Він реагує на небезпечну концентрацію газу ще на початковій стадії. А деякі моделі можуть автоматично перекривати подачу газу, активувати вентиляцію або інші системи безпеки, щоб запобігти вибуху чи отруєнню.

Типи сигналізаторів та принцип їх роботи

Основна складова детектора чадного газу — чутливий елемент. Він визначає наявність у повітрі монооксиду вуглецю, та у разі його виявлення сповіщає про це. Елемент реагування на витік може бути різним і залежить від моделі сигналізатора. Існують три основних типи:

Інфрачервоний

У цій моделі сенсором виступає світлодіод або нитка розжарювання, що випромінює інфрачервоні хвилі. При появі домішок у повітрі довжина цих хвиль змінюється й сигналізатор видає звуковий та/або світловий сигнал, залежно від концентрації речовини.

Світлофільтри можуть реагувати не лише на перевищення СО у повітрі, але й на хлор, метан та фосген. Ця модель проста у монтажі та використанні.

Мінусом інфрачервоного сигналізатора є часте помилкове спрацювання, а також низька енергоефективність.

Каталітичний

Всередині пристрою міститься ємність з електролітом. Якщо туди потрапляють молекули газу, починається хімічна реакція. Що вища концентрація СО у повітрі, то швидше протікає каталіз. Такий датчик подає звуковий сигнал, що сповіщає про небезпеку. Каталітичний сигналізатор газу є досить бюджетним і простим в установці.

Він економно споживає електроенергію й швидко реагує на появу домішок. Але при пошкодженні корпусу є ризик витоку хімічної речовини, тому при експлуатації треба дотримуватися техніки безпеки.

Напівпровідниковий

В основі такого приладу — аналізатор електропровідності середовища. Сигналізатор постійно сканує повітря у приміщенні. У разі підвищення його провідності через потрапляння домішок газу — спрацьовує сповіщення про небезпеку. Для того, щоб чутливий елемент не реагував на пил чи дим, пристрій оснащений вугільним фільтром. Такі моделі ефективні й надійні у використанні, проте мають високу вартість та складний процес установки.

Вірогідність помилкового спрацювання майже нульова. Такий випадок можливий лише якщо розмістити детектор поруч із відкритим вогнем.

Газові сигналізатори живляться від мережі або від батарейок.

Мережеве живлення вважається надійнішим та стабільнішим. Вам не потрібно слідкувати за рівнем заряду детектора. До того ж такі моделі мають резервне живлення, тому у випадку вимкнення електропостачання вони не залишаться знеструмленими.

Сигналізатори з бездротовим живленням є зручнішими, адже дозволяють встановити їх у необхідному місці без прив’язки до електропроводки. Проте у такому випадку треба стежити за рівнем заряду та вчасно замінювати елементи живлення.

Також датчики розрізняють за способом використання:

суміщені — ті, що визначають наявність у повітрі не тільки чадного газу, але й інших шкідливих домішок. Також такі моделі можуть реагувати на зміну температури та наявність диму за допомогою спеціальних датчиків;

не суміщені реагують лише на монооксид вуглецю. Пристрій є бюджетним і простим у монтажі.

Точність роботи побутового сигналізатора газу залежить від місця та правильності його встановлення. Додатково ви можете синхронізувати пристрій з сигналізацією, щоб у разі витоку газу відповідні служби могли миттєво зреагувати на ситуацію. У наступному розділі розкажемо детальніше про особливості встановлення детектора газу.

Де встановити сигналізатор

Згідно з євростандартом 50291 (ДСТУ EN 50291−1:2015) та українським законодавством, сигналізатор газу побутовий необхідно встановлювати в кожній кімнаті, де розташована газова техніка та обладнання. Потурбуйтесь, щоб звуковий сигнал було чутно в усі куточки будинку чи офісу для оперативного попередження про надзвичайну ситуацію. Європейський стандарт також регулює й норми встановлення детектора:

сигналізатор має знаходитися на стелі за 30 сантиметрів від стіни;

при встановленні на стіну пристрій повинен розташовуватися на відстані мінімум 15 сантиметрів від стелі, але вище вікон та дверей;

розміщуйте сигналізатор на відстані 1−3 метрів від газового приладу.

Детектор чадного газу можна встановити й у тих приміщеннях, де немає плит, котлів, обігрівачів тощо. Це роблять для того, щоб була змога швидко реагувати на появу шкідливих речовин у повітрі. У такому випадку датчик розміщується на рівні голови людини.

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Якщо мова йде про суміщені детектори, то фахівці рекомендують встановлювати їх лише на стелі. Щодо не суміщених (профільних) моделей, їх необхідно розміщувати на рівні дихання людини. Найчастіше встановлюють на висоті 1−1,5 метра від підлоги.

Бездротовий датчик навіть можна брати із собою у кемпінг, чи переносити по приміщенню. Його не обов’язково монтувати, можна просто покласти на стіл або закріпити на поверхні за допомогою двостороннього скотчу.

Де не можна встановлювати

Не розміщуйте сигналізатор газу у приміщеннях, які ізольовані й не провітрюються. Не можна встановлювати їх прямо над відкритим вогнем, адже є ризик помилкового спрацювання. Також забороняється монтувати газові сигналізатори поруч з дверима, електричними витяжками, мийками, біля вентиляційних шахт.

Раніше ми писали , які тарифи на газ будуть у вересні 2026 року. У вересні клієнти «Нафтогазу» платитимуть за газ за чинним тарифом — 7,96 грн/кубометр. Така ціна буде до 30 квітня 2027 року, тому найближчим часом її підвищення очікувати не варто.

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