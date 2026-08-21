0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Деяких споживачів звільнили від обмеження електропостачання: кому не вимикатимуть світло

Енергетика
61
Уряд звільнив від графіків обмеження електропостачання промислові та комерційні підприємства, які забезпечують щонайменше 80% свого енергоспоживання.
Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, таким чином, було створено додаткові стимули для розвитку розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії.
Відтепер заходи з обмеження електропостачання не застосовуватимуться до промислових і комерційних споживачів, які забезпечують щонайменше 80% свого енергоспоживання за рахунок:
  • електроенергії власного виробництва;
  • електроенергії від об’єктів розподіленої генерації в межах одного оператора систем розподілу. Механізм поширюватиметься на газопоршневі та газотурбінні установки розподіленої генерації електроенергії і діятиме в межах території одного оператора системи розподілу. Це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах;
  • імпортованої електроенергії. Що сприятиме збільшенню імпорту електроенергії на ринкових умовах.
В Міненерго додали, що для ефективного застосування цього механізму рішення також врегульовує порядок взаємодії між «Укренерго», оператором системи розподілу, електропостачальниками, виробниками розподіленої генерації та споживачами.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems