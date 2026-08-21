Деяких споживачів звільнили від обмеження електропостачання: кому не вимикатимуть світло
Уряд звільнив від графіків обмеження електропостачання промислові та комерційні підприємства, які забезпечують щонайменше 80% свого енергоспоживання.
Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, таким чином, було створено додаткові стимули для розвитку розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії.
Відтепер заходи з обмеження електропостачання не застосовуватимуться до промислових і комерційних споживачів, які забезпечують щонайменше 80% свого енергоспоживання за рахунок:
- електроенергії власного виробництва;
- електроенергії від об’єктів розподіленої генерації в межах одного оператора систем розподілу. Механізм поширюватиметься на газопоршневі та газотурбінні установки розподіленої генерації електроенергії і діятиме в межах території одного оператора системи розподілу. Це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах;
- імпортованої електроенергії. Що сприятиме збільшенню імпорту електроенергії на ринкових умовах.
В Міненерго додали, що для ефективного застосування цього механізму рішення також врегульовує порядок взаємодії між «Укренерго», оператором системи розподілу, електропостачальниками, виробниками розподіленої генерації та споживачами.
Поділитися новиною
Також за темою
27-й блекаут на ЗАЕС: станція працює на дизель-генераторах
Нафтові компанії США готуються підписати угоди з Венесуелою про видобуток нафти
Кабмін розподілив 35 млрд гривень на реалізацію планів стійкості до зими
Уряд планує запустити 800 МВт нової газової генерації у 2026 році
Сінгапур встановив 13 тисяч сонячних панелей у морі — причини
Ціни на пальне: чого очікувати далі