Деяких споживачів звільнили від обмеження електропостачання: кому не вимикатимуть світло Сьогодні 09:33 — Енергетика

Уряд звільнив від графіків обмеження електропостачання промислові та комерційні підприємства, які забезпечують щонайменше 80% свого енергоспоживання.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, таким чином, було створено додаткові стимули для розвитку розподіленої генерації та збільшення імпорту електроенергії.

Відтепер заходи з обмеження електропостачання не застосовуватимуться до промислових і комерційних споживачів, які забезпечують щонайменше 80% свого енергоспоживання за рахунок:

електроенергії власного виробництва;

електроенергії від об’єктів розподіленої генерації в межах одного оператора систем розподілу. Механізм поширюватиметься на газопоршневі та газотурбінні установки розподіленої генерації електроенергії і діятиме в межах території одного оператора системи розподілу. Це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах;

імпортованої електроенергії. Що сприятиме збільшенню імпорту електроенергії на ринкових умовах.

В Міненерго додали, що для ефективного застосування цього механізму рішення також врегульовує порядок взаємодії між «Укренерго», оператором системи розподілу, електропостачальниками, виробниками розподіленої генерації та споживачами.

УНІАН За матеріалами:

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