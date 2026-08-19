Уряд планує запустити 800 МВт нової газової генерації у 2026 році Сьогодні 06:48 — Енергетика

Газові труби

Кабінет міністрів визначив розвиток розподіленої генерації одним із ключових завдань на 2026 рік. Зокрема, уряд планує ввести в експлуатацію щонайменше 800 МВт газової генерації, з яких не менше 200 МВт мають забезпечити державні енергетичні компанії.

Це передбачено програмою дій уряду, яку схвалив Кабмін.

Підготовка енергосистеми до зими

Окремий блок завдань стосується підготовки до осінньо-зимового періоду 2026−2027 років. Уряд планує провести заплановані ремонти обладнання АЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС та ГАЕС загальною потужністю не менше 8 ГВт.

Також мають завершити роботи з посилення інженерно-технічного захисту першого та другого рівнів на визначених об’єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.

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Серед інших планів уряду:

сформувати стратегічні запаси природного газу у 2026 році;

забезпечити функціонування системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів у 2026−2027 роках;

збільшити власний видобуток природного газу;

до 2027 року автоматизувати збір даних від усіх визначених підприємств паливно-енергетичного комплексу через цифрові платформи Міненерго;

у 2026−2027 роках завершити підготовку до інтеграції українських ринків електроенергії та природного газу до внутрішнього ринку ЄС.

Крім того, у 2027 році Кабмін планує передати Фонду державного майна 100% підприємств паливно-енергетичного комплексу, які визначені для приватизації або ліквідації.

Раніше заступниця міністра енергетики Валентина Москаленко повідомляла, що міністерство вже працює над підготовкою державних вугледобувних підприємств до передачі ФДМ та подальшої приватизації.

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