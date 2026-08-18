Київ виконав лише половину запланованих робіт із підготовки до опалювального сезону — Кличко Сьогодні 13:25

Київ взимку

Столиця може увійти в новий опалювальний сезон із невиконаною частиною запланованих робіт. Наразі Київ завершив лише половину заходів із підготовки теплової системи, а великі проєкти планують доробити вже після початку опалювального сезону.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Що встигнуть зробити до початку сезону

За словами Кличка, наразі виконано близько 50% від запланованого обсягу робіт. Водночас цей показник є середнім для десятків різних проєктів, які відрізняються за масштабом, складністю, необхідним обладнанням і термінами реалізації.

«Частина проєктів виконана на 90% і більше, інші — об’єктивно неможливо виконати за квартал чи пів року», — зазначив мер.

Основні заходи з підготовки теплової системи, за його словами, планують завершити до початку опалювального сезону.

Водночас масштабні проєкти, для яких необхідно виготовляти спеціальне обладнання, планують завершити до кінця року.

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Кличко пояснив, що місто готується до можливих атак на енергетичні та теплогенеруючі об’єкти. Одним із головних завдань він назвав створення дублюючої системи, яка має забезпечити містян теплом, світлом і водою у разі пошкодження великих генеруючих підприємств.

«Нам не вистачає фахівців, не вистачає коштів. І дуже обмаль часу. Втім, ми працюємо над цим», — сказав мер.

Він також зазначив, що теплопостачальна система Києва є однією з найбільших у Європі й формувалася десятиліттями, тому повністю змінити її за короткий час неможливо.

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