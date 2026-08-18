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Податкова шукатиме тіньовий бізнес у соцмережах

Особисті фінанси
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ДПС аналізуватиме інформацію з соцмереж
ДПС аналізуватиме інформацію з соцмереж
Продажі через соцмережі можуть опинитися під пильнішою увагою податкової. ДПС посилює виявлення незареєстрованого бізнесу та випадків, коли продавці, які повинні використовувати РРО/ПРРО, працюють без нього.
Для цього податківці аналізуватимуть інформацію з відкритих джерел в інтернеті, зокрема в TikTok, Instagram, Telegram, Viber та WhatsApp.
Про це повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

Що шукатиме податкова

ДПС планує виявляти ознаки тіньової діяльності як серед зареєстрованого бізнесу, так і серед продавців, які взагалі не мають статусу платника податків.
Зокрема, податківці аналізуватимуть роботу зареєстрованих підприємців і компаній, які мають використовувати РРО/ПРРО. За результатами аналізу визначатимуть ризикових платників, після чого їх можуть перевіряти.
Окремо ДПС працюватиме з продавцями товарів і послуг, які ведуть діяльність через інтернет та соцмережі, але не зареєстровані як платники податків.
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Виявляти таких продавців податкова планує спільно з Національною поліцією. Спочатку проводитимуть роз’яснювальну роботу, а в разі встановлення порушень — застосовуватимуть штрафи та вимагатимуть легалізувати бізнес.
Відповідні заходи передбачені рішенням парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики щодо детінізації економіки. У серпні ДПС повідомила Комітет про виконання відповідних доручень.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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