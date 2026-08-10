Податкова виявила понад 500 брендів з ознаками дроблення бізнесу Сьогодні 20:22 — Казна та Політика

Сама по собі діяльність ФОП та співпраця компанії з такими підприємцями не є порушенням.

Державна податкова служба виявила понад 500 брендів і торговельних марок, які можуть використовувати схеми штучного дроблення бізнесу. Від початку 2026 року податківці встановили 23 великі торговельні мережі, які залучили до таких схем понад 1000 фізичних осіб-підприємців.

За попередніми оцінками, можливі втрати державного бюджету через ухилення від сплати податків становлять щонайменше 1,7 млрд грн, повідомила очільниця ДПС Леся Карнаух.

ДПС передала матеріали правоохоронцям

За результатами аналітичних досліджень ДПС встановила 23 великі торговельні мережі, які могли використовувати схеми дроблення бізнесу із залученням понад 1000 ФОП.

Усі матеріали ДПС передала правоохоронним органам. Наразі тривають досудові розслідування.

«І ця робота триває. Наразі наші фахівці аналізують можливе використання схем дроблення бізнесу ще у 18 великих торговельних мережах. Йдеться про підприємства роздрібної торгівлі одягом, взуттям, електронікою, годинниками, косметикою, побутовою хімією та заклади громадського харчування», — сказала очільниця ДПС.

Які схеми дроблення бізнесу виявляє ДПС

Карнаух наголосила, що сама по собі діяльність ФОП та співпраця компанії з такими підприємцями не є порушенням.

Водночас, якщо десятки підприємців лише формально є окремими суб’єктами господарювання, а фактично працюють як одна компанія під спільним брендом, в одних магазинах, зі спільними працівниками, складами та управлінням, — це вже стосується сплати податків.

«Моя позиція незмінна: правила однакові для всіх! Цього хоче і бізнес, який працює сумлінно. Бо коли одні чесно сплачують податки, а інші вигадують схеми — це нерівні умови конкуренції», — додала Леся Карнаух.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що таке дроблення бізнесу. Під цією схемою розуміють штучний поділ великої або середньої компанії на мережу окремих суб’єктів — найчастіше фізичних осіб-підприємців (ФОП), які обирають спрощену систему оподаткування.

Податкова служба виокремлює ключові ознаки, за якими ідентифікують такі схеми:

використання спільної IP-адреси для банківських операцій та звітності (РРО/ПРРО);

єдина адреса реєстрації;

одне торговельне приміщення;

робота під спільним брендом або торговою маркою;

наявність спільного складу, спільних бухгалтерів та найманого персоналу для всіх суб’єктів.

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