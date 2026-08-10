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Скільки розміновано земель у липні

Казна та Політика
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Скільки розміновано земель у липні
Скільки розміновано земель у липні
У липні Центр гуманітарного розмінування підписав ще 14 договорів на розмінування земель сільськогосподарського призначення площею понад 1,4 тис га.
Очікувана вартість розмінування — близько 170 млн грн.
Скільки розміновано земель у липні
У липні в межах бюджетної програми «Гуманітарне розмінування»:
  • 210 га земель сільськогосподарського призначення розмінували оператори протимінної діяльності;
  • 2 угоди з розмінування агроземель виконані;
  • 13,2 млн грн отримали оператори ПМД за виконану роботу;
  • 62,9 тис. грн/га — середня вартість розмінованої у липні землі в межах програми.
Зараз тривають роботи за 43 договорами на агроділянках площею близько 11,7 тис. га. 100 договорів вже виконані — до використання повернули 16 410 га. Вартість робіт склала понад 966,2 млн грн.
Бюджетна програма «Гуманітарне розмінування» фінансується в межах реалізації Плану України (Ukraine Facility Plan) — інструменту фінансової підтримки від Європейського Союзу.
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В межах укладених договорів Центр гуманітарного розмінування почав очищення угідь Держзембанку. Три ділянки загальною площею майже 1300 гектарів знаходяться у Харківській області, ще одна (606 га) — у Миколаївській. Ще кілька договорів ЦГР уклав на розмінування земель, які перебувають у власності або ж оренді приватних домогосподарств. Йдеться про ділянки, площа яких складає від 1,7 га до понад 73 гектари.
Також у липні 30 фахівців операторів протимінної діяльності та представників органів державної влади завершили навчання з безпечного виконання робіт на радіоактивно забруднених територіях. Курс складався із теоретичного блоку, який слухачі проходили онлайн, та практичних занять, які тривали два дні і проходили в межах території Зони відчуження Чорнобильської АЕС.
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Учасники вчилися користуватися приладами радіаційної та хімічної розвідки, проводити відповідне маркування, розміновувати забруднену територію тощо.
Раніше ми писали, що середня вартість розмінування одного гектара сільськогосподарських земель в Україні наразі становить близько 60−65 тисяч грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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