Скільки розміновано земель у липні

В межах укладених договорів Центр гуманітарного розмінування почав очищення угідь Держзембанку. Три ділянки загальною площею майже 1300 гектарів знаходяться у Харківській області, ще одна (606 га) — у Миколаївській. Ще кілька договорів ЦГР уклав на розмінування земель, які перебувають у власності або ж оренді приватних домогосподарств. Йдеться про ділянки, площа яких складає від 1,7 га до понад 73 гектари.
Також у липні 30 фахівців операторів протимінної діяльності та представників органів державної влади завершили навчання з безпечного виконання робіт на радіоактивно забруднених територіях. Курс складався із теоретичного блоку, який слухачі проходили онлайн, та практичних занять, які тривали два дні і проходили в межах території Зони відчуження Чорнобильської АЕС.