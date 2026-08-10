Метро на Виноградар: «Київський метрополітен» оголосив ще один тендер на 80 млн грн Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

Наразі на об'єкті вже виконано значний обсяг робіт

Київський метрополітен оголосив тендер на коригування проєктної документації для будівництва першої черги дільниці Сирецько-Печерської лінії метро від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар. Очікувана вартість закупівлі становить 80,1 млн грн без ПДВ.

Про це повідомили в КП «Київський метрополітен».

Що передбачає проєкт

Йдеться про ділянку від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» («Варшавська») з двома новими станціями — «Мостицька» та «Проспект Правди» («Варшавська»), а також вилочним відгалуженням у напрямку станції «Виноградар».

У комунальному підприємстві зазначають, що будівництво виконується у складних гідрогеологічних умовах, в умовах щільної міської забудови та великої кількості інженерних мереж, прокладених на різній глибині. Додаткові виклики створює й воєнний стан.

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Необхідність коригування проєктної документації пов’язана з уточненням фактичного розташування інженерних мереж, оновленням технічних умов від їх балансоутримувачів, а також зміною технології виконання окремих робіт через відсутність в Україні частини необхідних матеріалів. Усі зміни вноситимуть відповідно до чинних державних будівельних норм.

Очікувана вартість закупівлі становить 80,1 млн грн без ПДВ. Подати тендерні пропозиції можна до 22 серпня 2026 року.

Що вже побудували

Наразі на об’єкті вже виконано значний обсяг робіт. Зокрема, побудовано правий перегінний тунель від станції «Мостицька» до станції «Сирець» завдовжки майже 1,25 км і завершено спорудження основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла станції «Мостицька».

Також на перегоні між станціями «Мостицька» та «Проспект Правди» («Варшавська») збудовано близько 1,6 км монолітних тунелів в обох напрямках.

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Одним із важливих етапів підготовки до будівництва тунелю на цій ділянці є струменева цементація ґрунту (Jet Grouting). Під високим тиском у ґрунт нагнітають цементний розчин, який формує міцний ґрунтоцементний масив. Це дає змогу зміцнити основу, підвищити її несну здатність і забезпечити надійну основу для спорудження тунельних конструкцій.

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