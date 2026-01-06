0 800 307 555
Київ вимагає 3,67 млрд грн компенсації від колишнього підрядника будівництва метро на Виноградар

Київська міська влада та КП «Київський метрополітен» у судовому порядку вимагають стягнення 3,67 млрд грн з АТ «Київметробуд» — колишнього підрядника будівництва метро на Виноградар, який у 2018−2023 роках здійснював будівельні роботи на об’єкті.
Про це повідомили у КП «Київський метрополітен».
Зазначається, що за результатами комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи, визначено розмір майнової шкоди, завданої «Київметробудом» громаді Києва та підприємству.
Документально підтверджено, що акціонерне товариство не виконало встановлений договором строк будівництва дільниці метрополітену на Виноградар, внаслідок чого завдало збитки столичній громаді в розмірі 2,3 млрд грн.
Крім цього, КП «Київський метрополітен» має право на неустойку: штрафи за порушення термінів закінчення робіт і здачі обʼєкта в експлуатацію в розмірі 1,37 млрд грн
Експертиза також оцінює обсяги фактично виконаних будівельних робіт, оскільки підрядник не надав на вимогу «Київського метрополітену», зокрема через звернення до суду, повний пакет документів щодо виконаних ним робіт.
Замовник будівництва — КП «Київський метрополітен» — виконував технічний нагляд та контроль за проведенням робіт і виконанням умов договору. Водночас «Київметробуд» не виконав взятих на себе договірних зобов’язань перед жителями столиці та міською владою, що призвело до зриву термінів реалізації проєкту будівництва метро на Виноградар.
Судове експертне дослідження дало змогу встановити загальну вартість виконаних на об’єкті робіт, які не були оформлені підрядною організацією встановленим відповідно до умов договору порядком. Нагадаємо, що АТ «Київметробуд» надало підписані акти виконаних робіт лише на суму 44,13 млн грн.

Проблемне будівництво

У грудні 2023 року через зрив зазначених термінів «Київський метрополітен» розірвав договір з підрядником («Київметробуд») на будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар.
Будівництво метро на Виноградар у Києві відновилося в листопаді 2024 року після кількарічної перерви. Новим підрядником замість Київметробуду стала група «Автострада».
Нині роботи тривають цілодобово, у складних гідрогеологічних умовах, у щільній міській забудові з розгалуженою мережею комунікацій на різних глибинах залягання. Загалом протяжність першої черги метро на Виноградар складає 3,7 км із будівництвом двох станцій метро «Мостицька» та «Варшавська» (проєктна назва «Проспект Правди»).
Кінцевий термін будівництва метро планується на 1 квартал 2027 року.
За матеріалами:
Діло
