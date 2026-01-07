BMW відкликає тисячі авто через кермо, що самостійно повертається Сьогодні 23:52 — Технології&Авто

BMW оголосила про відкликання 36 922 кросоверів X3 2025−2026 років випуску через програмний збій у системі кермування, який може призводити до самовільних поворотів керма.

Про це повідомляє CarScoops.

У документах, поданих Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху США (NHTSA), зазначено, що проблема може бути пов’язана з програмним забезпеченням рульової системи, яке працює ненадійно.

Проблема проявляється, якщо один із двох каналів датчика крутного моменту рульового колеса виходить з ладу, коли автомобіль стоїть на місці, наприклад під час запуску або зупинки. ПЗ може не виявити несправність належним чином, що у рідкісних випадках може призвести до руху керма без втручання водія.

BMW вже готує оновлення програмного забезпечення, яке усуне проблему дистанційно, без необхідності відвідувати дилерський центр. Водночас власники за бажанням можуть призначити безплатний візит до сервісу.

