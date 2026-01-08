0 800 307 555
HP представила клавіатуру з повноцінним комп’ютером всередині

Технології&Авто
10
HP запропонувала нетиповий погляд на портативні комп’ютери. Замість ноутбука виробник вирішив умістити весь комп’ютер безпосередньо в клавіатуру. Так з’явився HP Eliteboard G1a — компактний пристрій, орієнтований передусім на корпоративне використання.

Що таке HP Eliteboard G1a

HP Eliteboard G1a — це повнорозмірна QWERTY-клавіатура з цифровим блоком, усередині якої розміщено всі компоненти настільного комп’ютера. Пристрій працює під керуванням Windows і не потребує окремого системного блока.
У корпус Eliteboard G1a компанія HP інтегрувала всі ключові компоненти комп’ютера — процесор AMD Ryzen, оперативну пам’ять, внутрішнє сховище, а також мікрофони й динаміки, завдяки чому пристрій фактично є повноцінним Windows-ПК у форм-факторі звичайної клавіатури.
Як працює клавіатура-ПК

Для початку роботи достатньо під’єднати Eliteboard G1a до сумісного монітора за допомогою USB-C. Після цього пристрій одразу запускається й функціонує як звичайний настільний комп’ютер з Windows.
Клавіатура має два порти USB-C: один слугує для підключення монітора, а другий для аксесуарів або живлення у випадках, коли дисплей не підтримує подачу енергії.
При цьому HP також передбачила версію Eliteboard G1a з вбудованим акумулятором, що робить пристрій зручнішим для мобільних і гнучких робочих сценаріїв.
HP повідомляє, що Eliteboard G1a надійде у продаж у березні 2026 року. На момент анонсу компанія не розкрила офіційну вартість пристрою.
