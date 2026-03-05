Vivo підвищує ціни на смартфони на 15% Вчора 23:07 — Технології&Авто

Для покупців в Україні це означає ризик подальшого подорожчання імпортної техніки

Компанія Vivo оголосила про суттєве підвищення цін на всі свої смартфони в китайських магазинах, яке набуде чинності з 15 березня 2026 року. За інформацією співробітників офіційних торгових точок бренду у Пекіні, вартість усіх моделей підніметься на 10−15%. Це найбільший стрибок цін для Vivo за останні роки, і він стосується не лише нових пристроїв, а й тих, що вже тривалий час продаються на ринку.

Про це розповідає Kurazh.

Причини підвищення цін

Основною причиною підвищення вартості смартфонів Vivo стало різке подорожчання мікросхем пам’яті, необхідних для роботи сучасних пристроїв із функціями штучного інтелекту. Виробники напівпровідників, які нещодавно мали справу з перевиробництвом, тепер суттєво підвищують ціни на компоненти, що унеможливлює їх включення до звичної маржі виробника.

Цікаво, що зміна цін торкнеться навіть старих моделей, які зазвичай дешевшають з часом. Представники ритейлу пояснюють це необхідністю компенсувати майбутні витрати на нові партії товару, враховуючи дорожчі комплектуючі.

Домовленості серед виробників

У галузі ширяться чутки про домовленість між найбільшими виробниками смартфонів Китаю щодо одночасного підняття цін. Один із співробітників магазину Vivo зазначив, що це може бути не лише рішенням однієї компанії, а частиною ширшої стратегії:

«Великі китайські виробники нібито досягли негласної угоди про одночасне підняття цін саме в середині березня».

Однак офіційні представники Huawei та Samsung поки що не підтверджують участі у таких домовленостях: їх менеджери заявляють, що не отримували розпоряджень про зміну цін. Експерти наголошують, що політика ціноутворення у цих компаній може відрізнятися через власні особливості виробництва та стратегії.

На офіційному вебсайті Vivo наразі відсутні публічні заяви щодо нової цінової політики, що може бути свідченням очікування сприятливого моменту для озвучення змін.

Для покупців в Україні це означає ризик подальшого подорожчання імпортної техніки. З урахуванням валютних коливань, логістики та податків, 15% зростання ціни в Китаї може привести до ще більших витрат для українських споживачів.

Kurazh За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.