Кожна п'ята компанія в Україні досі використовує російські CRM-системи

Частина українських компаній досі використовує російські CRM-системи

У 2022−2024 роках CRM-ринок України зазнав суттєвого перерозподілу часток між системами різного походження. Бізнеси масово відмовлялися від російських CRM та переходили на українські чи іноземні рішення. Однак у 2025 році співвідношення між українськими, російськими, іноземними та кастомними CRM майже не змінилось порівняно з попереднім роком. Стійка структура свідчить про те, що активна фаза міграції завершилася, а ринок увійшов у фазу плато.

Про це свідчать результати дослідження Ringostat.

Частина компаній досі використовує російські CRM

У 2025 році кожна п’ята компанія, яка користується CRM, все ще працювала з системами російського походження, попри загальне домінування українських рішень на ринку.

«Багато бізнесів залишаються на російських CRM через поєднання двох чинників. По-перше, вони вже інвестували значні ресурси у впровадження та складні налаштування цих систем, а перехід на іншу CRM потребує додаткового бюджету й часу. По-друге, якщо оцінювати функціональність без прив’язки до походження, такі системи досі закривають базові бізнес-потреби. Саме ця комбінація стримує компанії від змін», — коментує Павло Яковенко, засновник і CEO CRMiUM.

«Компанії, які давно працюють з російськими CRM, часто мають глибоку інтеграцію таких систем у свої бізнес-процеси. Через обмежені ресурси та страх складної міграції малий бізнес не завжди готовий відмовлятися від рішень, до яких звик», — зазначає Ярина Музика, менеджерка з розвитку та автоматизації бізнесу в SalesDrive.

38% компаній досі не використовують CRM

Станом на 2025 рік 38% компаній з вибірки Ringostat не користуються CRM-системами. Причому цей показник залишається майже незмінним упродовж усього періоду дослідження — в межах 38−42%.

Така стабільність свідчить про наявність системних перешкод до впровадження CRM в українських бізнесах, а не про тимчасові чинники чи відсутність відповідних рішень на ринку.

Для порівняння, за даними міжнародних досліджень, у більшості країн частка бізнесів без CRM є нижчою — зазвичай не перевищує 25−30% компаній.

Ринок став більш фрагментованим

За п’ять років змінилася конкурентна структура українського CRM-ринку. В 2021 році 68% компаній з вибірки користувалися лише трьома найпопулярнішими CRM-системами. В 2025 році частка цих топ-3 скоротилася до 41%.

Це свідчить, по-перше, про зростання кількості рішень і пропозицій на ринку. По-друге — про перехід бізнесів до усвідомленого вибору CRM залежно від власних процесів, масштабів, особливостей галузі.

Зростання інтересу до нішевих CRM

Окремим трендом стало зростання популярності галузевих CRM-систем. Частка компаній, які використовують нішеві рішення, зросла з 8% в 2021 році до 17% в 2025. В певних галузях такі системи поступово заміщують як кастомні розробки, так і універсальні CRM, пропонуючи готові сценарії для типових бізнес-процесів.

Зростання частки нішевих рішень на ринку вказує на зміну логіки впровадження CRM. Бізнеси дедалі частіше обирають системи, розроблені під певну індустрію, замість універсальних інструментів, що вимагають подальшої глибокої кастомізації.

