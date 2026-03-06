Де найбільше електромобілів в ЄС (інфографіка) Вчора 09:44 — Технології&Авто

Частка електроавто в ЄС

У 2024 році найвища частка електромобілів серед усіх легкових автомобілів була зареєстрована в північних регіонах ЄС.

Про це йдеться в даних регіональної транспортної статистики, опублікованих Євростатом

Флеволанд у Нідерландах зафіксував найвищу частку у 2024 році — 22,1%, що свідчить про збільшення на 5,0 процентних пунктів (п.п.) порівняно з 2023 роком.

За цим регіоном з певною відстанню йдуть Стокгольм у Швеції (14,4%), Говедстаден у Данії (13,3%), провінція Фламандський Брабант у Бельгії (12,9%) та Мідтьюлланд, також у Данії (12,6%). Є лише 4 інші регіони ЄС із часткою вище 10%: Шелландія (11,6%), Південна Данія (11,0%) та Нордьюлланд (10,2%) у Данії, а також Утрехт у Нідерландах (10,7%).

Регіон ЄС з найбільшою часткою комунальних автомобілів

Якщо розглядати комунальні транспортні засоби (вантажівки, дорожні тягачі та спеціальні транспортні засоби, за винятком причепів та напівпричепів), то вони більш рівномірно розподілені по регіонах ЄС.

Серед 15 регіонів ЄС з найвищою часткою комунальних транспортних засобів у загальній кількості транспортних засобів у 2024 році, Валле-д'Аоста в Італії лідирувала з 22,0%.

Це частково пояснюється тим, що регіон знаходиться на кордоні зі Швейцарією та Францією, що робить його ключовим європейським вантажним коридором між двома країнами.

За цим італійським регіоном йдуть провінція Західна Фландрія в Бельгії (20,5%), Північний та Західний регіони в Ірландії та Гайана у Франції, обидва з 20,0%.

До 15 найкращих регіонів також увійшли 4 регіони у Фінляндії, 3 у Бельгії, 2 в Іспанії, 1 в Ірландії та на Кіпрі (один регіон на такому рівні деталізації).

Частка комунальних транспортних засобів залежить від кількох показників, наприклад, від регіональних транспортних систем та відповідної інфраструктури для різних видів вантажних перевезень, таких як пропускна здатність автомагістралей, залізничних ліній, портів та аеропортів.

Економічні характеристики регіону також відіграють певну роль, тобто чи домінує в регіональній економіці обробна промисловість чи сфера послуг, і чи розташований регіон на ключових європейських вантажних коридорах.

Нагадаємо, у лютому в Україні зареєстровано 4 193 нові легкові автомобілі. Імпорт нових авто становив 4 045 одиниць, що на 15,7% менше, ніж у січні, та на 15,9% менше у річному вимірі.

Одним із чинників зниження називають оподаткування електромобілів ПДВ. У лютому новими було придбано трохи більше ніж 100 електрокарів.

Автомобілі українського виробництва показали зростання: 148 реєстрацій (+24,4% за місяць та +10,4% за рік). Проте їх частка на ринку становить близько 3,5%.

