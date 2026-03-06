nubia представила ігровий смартфон від €399
На виставці Mobile World Congress 2026 бренд nubia показав нову лінійку ігрових смартфонів Neo 5. До неї увійшли три моделі — Neo 5, Neo 5 GT і Neo 5 Max.
Найбільше деталей виробник поки що розкрив про старшу версію Neo 5 GT. Смартфон отримав низку функцій, орієнтованих саме на мобільний геймінг — від активної системи охолодження до сенсорних тригерів для ігор.
Neo 5 GT: дисплей і продуктивність
Флагман моделі оснащений великим AMOLED-дисплеєм і сучасною апаратною платформою.
Основні характеристики:
- 6,8-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1.5K;
- частота оновлення 144 Гц;
- пікова яскравість до 4500 ніт;
- процесор MediaTek Dimensity 7400;
- оперативна пам’ять LPDDR Max зі швидкістю до 6 400 Мбіт/с.
Активне охолодження для мобільного геймінгу
Головною особливістю Neo 5 GT стала система активного охолодження. Усередині смартфона встановлений вентилятор, який працює разом із великою камерою охолодження площею 29 508 мм².
За словами виробника, це єдиний смартфон у своєму сегменті з таким рішенням. Система допомагає зменшити нагрівання під час тривалих ігрових сесій і підтримувати стабільну продуктивність процесора.
Читайте також
Для геймерів також передбачені:
- 360-градусна ігрова антена;
- сенсорні тригери Neo Triggers 5.0 з частотою 550 Гц.
Камери, батарея і додаткові функції
Смартфон отримав потрійну основну камеру з головним сенсором на 50 Мп. Для селфі передбачено фронтальну камеру на 16 Мп.
Інші характеристики пристрою:
- акумулятор 6 210 мА·год із двокомірковою конструкцією;
- швидка дротова зарядка 80 Вт;
- режим наскрізного заряджання, коли живлення подається безпосередньо на систему, минаючи батарею;
- стереодинаміки з підтримкою DTS: X Ultra;
- RGB-підсвітка корпусу;
- захист від пилу і бризок за стандартом IP64;
- ігрова система AI Game Space 5.0 з функціями на базі штучного інтелекту.
Коли і за скільки продаватимуть
Ігровий смартфон Neo 5 GT планують продавати на глобальному ринку. Першими його отримають країни Південно-Східної Азії. Стартова ціна становитиме €399, а покупцям запропонують три кольори корпусу.
Базова модель Neo 5 коштуватиме від €299 і також вийде у трьох кольорах.
Про третю модель серії — Neo 5 Max — виробник поки що повідомив небагато. Відомо лише, що смартфон отримає великий дисплей діагоналлю 7,5 дюйма.
