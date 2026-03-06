nubia представила ігровий смартфон від €399 Сьогодні 00:25 — Технології&Авто

Ігровий смартфон Neo 5 GT

На виставці Mobile World Congress 2026 бренд nubia показав нову лінійку ігрових смартфонів Neo 5. До неї увійшли три моделі — Neo 5, Neo 5 GT і Neo 5 Max.

Найбільше деталей виробник поки що розкрив про старшу версію Neo 5 GT. Смартфон отримав низку функцій, орієнтованих саме на мобільний геймінг — від активної системи охолодження до сенсорних тригерів для ігор.

Neo 5 GT: дисплей і продуктивність

Флагман моделі оснащений великим AMOLED-дисплеєм і сучасною апаратною платформою.

Основні характеристики:

6,8-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1.5K;

частота оновлення 144 Гц;

пікова яскравість до 4500 ніт;

процесор MediaTek Dimensity 7400;

оперативна пам’ять LPDDR Max зі швидкістю до 6 400 Мбіт/с.

Активне охолодження для мобільного геймінгу

Головною особливістю Neo 5 GT стала система активного охолодження. Усередині смартфона встановлений вентилятор, який працює разом із великою камерою охолодження площею 29 508 мм².

За словами виробника, це єдиний смартфон у своєму сегменті з таким рішенням. Система допомагає зменшити нагрівання під час тривалих ігрових сесій і підтримувати стабільну продуктивність процесора.

Для геймерів також передбачені:

360-градусна ігрова антена;

сенсорні тригери Neo Triggers 5.0 з частотою 550 Гц.

Камери, батарея і додаткові функції

Смартфон отримав потрійну основну камеру з головним сенсором на 50 Мп. Для селфі передбачено фронтальну камеру на 16 Мп.

Інші характеристики пристрою:

акумулятор 6 210 мА·год із двокомірковою конструкцією;

швидка дротова зарядка 80 Вт;

режим наскрізного заряджання, коли живлення подається безпосередньо на систему, минаючи батарею;

стереодинаміки з підтримкою DTS: X Ultra;

RGB-підсвітка корпусу;

захист від пилу і бризок за стандартом IP64;

ігрова система AI Game Space 5.0 з функціями на базі штучного інтелекту.

Коли і за скільки продаватимуть

Ігровий смартфон Neo 5 GT планують продавати на глобальному ринку. Першими його отримають країни Південно-Східної Азії. Стартова ціна становитиме €399, а покупцям запропонують три кольори корпусу.

Базова модель Neo 5 коштуватиме від €299 і також вийде у трьох кольорах.

Про третю модель серії — Neo 5 Max — виробник поки що повідомив небагато. Відомо лише, що смартфон отримає великий дисплей діагоналлю 7,5 дюйма.

