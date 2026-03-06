Найкращі смартфони за свої гроші — рейтинг 2026
Команда популярного бенчмарку AnTuTu Benchmark опублікувала свіжий рейтинг Android-смартфонів із найкращим співвідношенням ціни та продуктивності за березень 2026 року.
У списку моделі поділили на п’ять цінових категорій — від ультрабюджетних до флагманів. Дослідження базується на даних китайського ринку, однак більшість смартфонів зі списку продаються і на глобальному ринку.
Ультрабюджетний сегмент — до $145 (999 юанів)
Найвигіднішим смартфоном у цьому сегменті став Redmi Note 15. Пристрій отримав процесор Snapdragon 6 Gen 3, який забезпечує достатню продуктивність для повсякденних задач і навіть сучасних ігор на середніх налаштуваннях.
Топ-3 у категорії:
- Redmi Note 15;
- Redmi Note 14G;
- Redmi Note 14 Pro.
Бюджетний сегмент — до $290 (1999 юанів)
У цій категорії перше місце посів Redmi Turbo 4. Модель суттєво подешевшала і зараз коштує близько $250, пропонуючи при цьому потужну начинку.
Ключові характеристики:
- процесор MediaTek Dimensity 8400-Ultra;
- акумулятор 6550 мА·год;
- 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X у базовій версії.
Друге і третє місця зайняли:
- OnePlus Ace 5 Racing Edition;
- Redmi Turbo 4 Pro.
Середній сегмент — до $430 (2999 юанів)
Лідером цієї категорії став Redmi K90. Попри позиціонування як «середняк», смартфон отримав характеристики, близькі до флагманських.
Серед них:
- процесор Snapdragon 8 Elite;
- дисплей із роздільною здатністю 2К;
- акумулятор 7100 мА·год.
Також у трійці:
- iQOO Neo10 Pro+;
- OnePlus Ace 6.
Субфлагмани — до $580 (3999 юанів)
У дорожчому сегменті переміг Honor Win. Смартфон вирізняється не лише продуктивним процесором від Qualcomm, а й дуже містким акумулятором.
Основна особливість моделі — батарея на 10 000 мА·год, якої може вистачати приблизно на два дні роботи без підзарядки.
Інші моделі в топ-3:
- realme GT8 Pro;
- Redmi K90 Pro Max.
Флагмани — від 3999 юанів
Серед найдорожчих смартфонів найвигіднішим за співвідношенням ціни і продуктивності назвали Red Magic 11 Pro від Nubia Technology.
Модель отримала флагманське «залізо» і незвичну систему охолодження ICE Magic — комбінацію повітряного та водяного охолодження.
До трійки також увійшли:
- Nubia Z80 Ultra;
- iQOO 15 Ultra.
Усі три флагманські смартфони працюють на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Раніше Finance.ua ділився оновленим рейтингом найкращих смартфонів у 2026 році на основі лабораторних та реальних тестів, включаючи їх продуктивність, камери, дисплеї, автономність і зручність використання.
Поділитися новиною
Також за темою
Google змінює комісії Google Play і дозволяє розробникам додавати свої платіжні методи
Найкращі смартфони за свої гроші — рейтинг 2026
Компанія-розробниця ChatGPT заробила понад $25 млрд за рік
Кожна п’ята компанія в Україні досі використовує російські CRM-системи
nubia представила ігровий смартфон від €399
Vivo підвищує ціни на смартфони на 15%