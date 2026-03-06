Найкращі смартфони за свої гроші — рейтинг 2026 Сьогодні 03:17 — Технології&Авто

Redmi Turbo 4 став найкращим за співвідношенням ціни та якості у сегменті бюджетних смартфонів на Android

Команда популярного бенчмарку AnTuTu Benchmark опублікувала свіжий рейтинг Android-смартфонів із найкращим співвідношенням ціни та продуктивності за березень 2026 року.

У списку моделі поділили на п’ять цінових категорій — від ультрабюджетних до флагманів. Дослідження базується на даних китайського ринку, однак більшість смартфонів зі списку продаються і на глобальному ринку.

Ультрабюджетний сегмент — до $145 (999 юанів)

Найвигіднішим смартфоном у цьому сегменті став Redmi Note 15. Пристрій отримав процесор Snapdragon 6 Gen 3, який забезпечує достатню продуктивність для повсякденних задач і навіть сучасних ігор на середніх налаштуваннях.

Топ-3 у категорії:

Redmi Note 15;

Redmi Note 14G;

Redmi Note 14 Pro.

Бюджетний сегмент — до $290 (1999 юанів)

У цій категорії перше місце посів Redmi Turbo 4. Модель суттєво подешевшала і зараз коштує близько $250, пропонуючи при цьому потужну начинку.

Ключові характеристики:

процесор MediaTek Dimensity 8400-Ultra;

акумулятор 6550 мА·год;

12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X у базовій версії.

Друге і третє місця зайняли:

OnePlus Ace 5 Racing Edition;

Redmi Turbo 4 Pro.

Середній сегмент — до $430 (2999 юанів)

Лідером цієї категорії став Redmi K90. Попри позиціонування як «середняк», смартфон отримав характеристики, близькі до флагманських.

Серед них:

процесор Snapdragon 8 Elite;

дисплей із роздільною здатністю 2К;

акумулятор 7100 мА·год.

Також у трійці:

iQOO Neo10 Pro+;

OnePlus Ace 6.

Субфлагмани — до $580 (3999 юанів)

У дорожчому сегменті переміг Honor Win. Смартфон вирізняється не лише продуктивним процесором від Qualcomm, а й дуже містким акумулятором.

Основна особливість моделі — батарея на 10 000 мА·год, якої може вистачати приблизно на два дні роботи без підзарядки.

Інші моделі в топ-3:

realme GT8 Pro;

Redmi K90 Pro Max.

Флагмани — від 3999 юанів

Серед найдорожчих смартфонів найвигіднішим за співвідношенням ціни і продуктивності назвали Red Magic 11 Pro від Nubia Technology.

Модель отримала флагманське «залізо» і незвичну систему охолодження ICE Magic — комбінацію повітряного та водяного охолодження.

До трійки також увійшли:

Nubia Z80 Ultra;

iQOO 15 Ultra.

Усі три флагманські смартфони працюють на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Раніше Finance.ua ділився оновленим рейтингом найкращих смартфонів у 2026 році на основі лабораторних та реальних тестів, включаючи їх продуктивність, камери, дисплеї, автономність і зручність використання.

