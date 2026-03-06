Google змінює комісії Google Play і дозволяє розробникам додавати свої платіжні методи Сьогодні 04:02 — Технології&Авто

Розробникам дозволять використовувати альтернативні платіжні системи

Компанія Google оголосила про масштабні зміни правил дистрибуції та монетизації в магазині застосунків Google Play. Нововведення передбачають більшу свободу для розробників у виборі платіжних рішень, спрощене встановлення сторонніх магазинів застосунків і нову структуру комісій зі зниженими ставками для частини транзакцій.

За даними «Android Developers Blog», розробники мобільних застосунків отримають можливість використовувати власну білінгову систему паралельно з Google Play Billing або спрямовувати користувачів на власний сайт поза застосунком, щоб оформлювати покупки там.

У Google підкреслюють, що хочуть розширити «вибір і відкритість», зберігаючи безпечний користувацький досвід.

Альтернативні магазини застосунків

Ще одна новація стосується альтернативних магазинів. Компанія запускає Registered App Stores — добровільну програму для магазинів, які відповідатимуть визначеним вимогам якості та безпеки.

Для таких магазинів обіцяють більш «гладкий» процес встановлення під час сайдлоадингу. Запуск планують почати поза США, а виведення програми на американський ринок залежатиме від рішення суду. Старт також прив’язують до релізу однієї з великих версій Android до кінця року.

Google змінює структуру комісій

Комісії Google Play теж переробляють. Тепер плату за використання білінгу відокремлять від «сервісної» комісії.

Для Європейської економічної зони, Великої Британії та США ставка за білінг становитиме 5%.

Сервісна комісія для покупок у застосунку з «нових інсталяцій» після запуску правил у конкретному регіоні має знизитися до 20%, а для підписок із регулярними списаннями — до 10%.

Для учасників нової Apps Experience Program та оновленої Google Play Games Level Up Google обіцяє додаткові знижки, зокрема 15% для транзакцій із нових інсталяцій.

Запуск нових правил відбуватиметься поетапно

Google заявила, що цими змінами врегулювала суперечки з Epic Games у світі.

Впровадження нових правил відбуватиметься поетапно:

до 30 червня — у країнах Європейської економічної зони, Великій Британії та США;

до 30 вересня — в Австралії;

до 31 грудня — у Південній Кореї та Японії;

до 30 вересня 2027 року — в інших країнах.

