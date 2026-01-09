Ford у 2026 році запустить ШІ-асистента для своїх авто 09.01.2026, 00:15 — Технології&Авто

Ford у 2026 році запустить ШІ-асистента для своїх авто

Ford анонсував на CES 2026 запуск власного голосового асистента на базі штучного інтелекту, який почне з’являтися у клієнтів уже наприкінці цього року.

Повноцінна інтеграція в автомобілі запланована на 2027 рік, а ще через рік компанія має намір представити систему умовно автономного водіння рівня Level 3 — із можливістю керування без рук і без постійного контролю поглядом у певних ситуаціях.

Ключова ідея стратегії Ford — зробити ШІ-функції доступними масовому покупцеві. Для цього компанія розробляє значну частину програмного та апаратного забезпечення власними силами, скорочуючи витрати й зберігаючи контроль над технологіями. Водночас Ford не створює власні великі мовні моделі чи чипи, а натомість будує компактніші та ефективніші електронні й обчислювальні модулі.

Голосовий асистент зможе працювати з різними LLM, зокрема з Google Gemini, але його головна перевага в іншому: асистент матиме доступ до всіх систем конкретного автомобіля. Це дозволить давати точні та контекстні відповіді — наприклад, розрахувати, скільки вантажу поміститься в кузов пікапа з урахуванням моделі та комплектації.

На тлі слабких продажів електричних версій Mustang і F-150 та закриття програми автономного водіння Argo AI Ford переглянула підхід до ШІ. Компанія відмовилася від ідеї повністю автономних авто рівня L4 і зосередилася на практичних системах допомоги водієві рівнів L2 і L3.

Нові автономні функції з’являться разом із платформою Universal Electric Vehicle, яка дебютує у 2027 році. Ford уже працює над системою руху «від точки до точки» з розпізнаванням світлофорів і перехресть, а в майбутньому — над L3-рішенням.

