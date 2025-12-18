Ford скорочує плани з виробництва електромобілів через збитки
Ford зафіксувала збитки у $19,5 млрд та оголосила про зміну стратегії електромобілів.
Про це повідомляє The New York Times.
Що сталося
Компанія Ford заявила про перегляд стратегії розвитку електромобілів: компанія скорочує виробництво авто на акумуляторах і робить більший акцент на гібридах та бензинових моделях. У Ford визнали, що переоцінили попит на електромобілі й недооцінили стабільність ринку традиційних авто.
Рішення передбачає перегляд роботи кількох заводів у США. Зокрема, підприємство в Теннессі, яке планували використати для виробництва електричного пікапа, випускатиме бензинову модель.
Компанія також відмовляється від електричного комерційного фургона й натомість запускатиме бензинові та гібридні авто в Огайо. Електричний F-150 Lightning, виробництво якого призупинили ще в жовтні, більше не буде повністю електромобілем — модель оснастять бензиновим генератором для підзарядки акумулятора.
Читайте також
Водночас Ford не повністю відмовляється від електромобілів. Компанія підтвердила плани випустити середній електричний пікап приблизною вартістю $30 000 у 2027 році. Технології для нього планують використати і в інших моделях.
СЕО Ford Джим Фарлі вважає, що перехід до гібридів зробить компанію більш прибутковою й допоможе захиститися від китайських автовиробників. За його словами, Ford краще розуміє американських покупців пікапів і зможе конкурувати навіть у разі виходу дешевших моделей із Китаю на глобальний ринок.
Втім, частина експертів застерігає: якщо інтерес до електромобілів у США знову різко зросте, Ford може опинитися в уразливій позиції. Сама компанія наполягає, що зберігає гнучкість і зможе швидко збільшити виробництво EV у разі зміни ринкових умов.
Поділитися новиною
Також за темою
Ford скорочує плани з виробництва електромобілів через збитки
Китайські поліцейські почали використовувати смарт-окуляри з ШІ
Firefox перетвориться на «сучасний AI-браузер»
OpenAI представила оновлену модель ChatGPT Images
Технічний стан авто в Україні хочуть перевіряти просто на дорогах
Tesla може втратити ключовий ринок США — причини