0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ford скорочує плани з виробництва електромобілів через збитки

Технології&Авто
22
Ford скорочує плани з виробництва електромобілів через збитки
Ford скорочує плани з виробництва електромобілів через збитки
Ford зафіксувала збитки у $19,5 млрд та оголосила про зміну стратегії електромобілів.
Про це повідомляє The New York Times.

Що сталося

Компанія Ford заявила про перегляд стратегії розвитку електромобілів: компанія скорочує виробництво авто на акумуляторах і робить більший акцент на гібридах та бензинових моделях. У Ford визнали, що переоцінили попит на електромобілі й недооцінили стабільність ринку традиційних авто.
Рішення передбачає перегляд роботи кількох заводів у США. Зокрема, підприємство в Теннессі, яке планували використати для виробництва електричного пікапа, випускатиме бензинову модель.
Компанія також відмовляється від електричного комерційного фургона й натомість запускатиме бензинові та гібридні авто в Огайо. Електричний F-150 Lightning, виробництво якого призупинили ще в жовтні, більше не буде повністю електромобілем — модель оснастять бензиновим генератором для підзарядки акумулятора.
Читайте також
Водночас Ford не повністю відмовляється від електромобілів. Компанія підтвердила плани випустити середній електричний пікап приблизною вартістю $30 000 у 2027 році. Технології для нього планують використати і в інших моделях.
СЕО Ford Джим Фарлі вважає, що перехід до гібридів зробить компанію більш прибутковою й допоможе захиститися від китайських автовиробників. За його словами, Ford краще розуміє американських покупців пікапів і зможе конкурувати навіть у разі виходу дешевших моделей із Китаю на глобальний ринок.
Читайте також
Втім, частина експертів застерігає: якщо інтерес до електромобілів у США знову різко зросте, Ford може опинитися в уразливій позиції. Сама компанія наполягає, що зберігає гнучкість і зможе швидко збільшити виробництво EV у разі зміни ринкових умов.
За матеріалами:
vctr.media
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems