Firefox перетвориться на «сучасний AI-браузер» Сьогодні 23:21 — Технології&Авто

Firefox перетвориться на «сучасний AI-браузер»

Mozilla Corporation оголосила про призначення Ентоні Ензор-ДеМео на посаду генерального директора. Під його керівництвом компанія планує масштабну трансформацію Firefox — браузер має стати не просто інструментом для веб-серфінгу, а повноцінною платформою з інтегрованим штучним інтелектом.

При цьому новий глава компанії наголосив, що впровадження технологій не піде врозріз із приватністю. Користувачі отримають повний контроль над функціями: робота AI буде прозорою, а самі інструменти повністю відключаються, якщо вони не потрібні власнику пристрою.

Читайте також Mozilla випустила поштовий сервіс-конкурент Gmail та Outlook

Крім того, Firefox запропонує відразу кілька нейромережевих моделей на вибір, у тому числі з відкритим вихідним кодом і пропрієтарні від великих компаній — ймовірно, мова про нейромережі OpenAI, Google та Anthropic.

До цього призначення Ензор-ДеМео обіймав посаду генерального менеджера Firefox. Він змінив на посаді Лору Чемберс, яка тимчасово виконувала обов’язки керівника компанії.

iLenta За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.