Firefox перетвориться на «сучасний AI-браузер»

Технології&Авто
Firefox перетвориться на «сучасний AI-браузер»
Firefox перетвориться на «сучасний AI-браузер»
Mozilla Corporation оголосила про призначення Ентоні Ензор-ДеМео на посаду генерального директора. Під його керівництвом компанія планує масштабну трансформацію Firefox — браузер має стати не просто інструментом для веб-серфінгу, а повноцінною платформою з інтегрованим штучним інтелектом.
При цьому новий глава компанії наголосив, що впровадження технологій не піде врозріз із приватністю. Користувачі отримають повний контроль над функціями: робота AI буде прозорою, а самі інструменти повністю відключаються, якщо вони не потрібні власнику пристрою.
Крім того, Firefox запропонує відразу кілька нейромережевих моделей на вибір, у тому числі з відкритим вихідним кодом і пропрієтарні від великих компаній — ймовірно, мова про нейромережі OpenAI, Google та Anthropic.
До цього призначення Ензор-ДеМео обіймав посаду генерального менеджера Firefox. Він змінив на посаді Лору Чемберс, яка тимчасово виконувала обов’язки керівника компанії.
