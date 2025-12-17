Технічний стан авто в Україні хочуть перевіряти просто на дорогах Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

В Україні планують запровадити придорожній технічний контроль із зупинкою авто просто на дорозі, а ідею пояснюють підвищенням безпеки руху.

Генеральний директор Luaz Motors Вадим Ігнатов повідомив, що такий формат перевірок неефективний і несе корупційні ризики.

«Не треба його (технічний стан авто, — УНІАН) виміряти чи щось проходити на дорогах. Це зовсім нерозумна й непотрібна витрата грошей. Наприклад, екологічні вимоги, якщо на вулиці низька температура, взагалі не можна виміряти, тому що не існує приладів, які коректно оцінюють. Не можна на дорозі якісно контролювати технічний стан авто», — зазначив Ігнатов.

За словами експерта, техогляд доцільніше контролювати цифровими методами і без зупинок авто, за аналогією з перевіркою автоцивілки через бази даних та камери фіксації. Оскільки поліція вже бачить інформацію по номерних знаках у планшетах, а камери автоматичної фіксації навчилися розпізнавати автомобілі без страхування.

Він наголосив, що якісний технічний контроль, зокрема екологічних показників, на дорозі неможливий і вже призводив до зловживань у минулому, коли екологічна інспекція зупиняла авто на дорогах і штрафувала водіїв, посилаючись на сумнівні показники.

Ігнатов нагадав, що тоді ця практика завершилася лавиною судових позовів, коли водії масово оскаржували штрафи й доводили, що забезпечити об’єктивний і якісний технічний контроль просто на дорозі неможливо. Саме тому повернення до такої моделі експерт вважає не лише марнотратством коштів, а й потенційним джерелом корупції.

«Це зловживання, корупційні ризики і абсолютно неефективний спосіб контролю», — додав експерт.

Уряд планує запровадити обов’язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями. Зараз дана вимога діє тільки для комерційних вантажівок та автобусів.

За словами заступника міністра розвитку громад і територій Сергія Деркача, в Україні має запрацювати придорожній технічний контроль. Так, українські контрольні служби матимуть можливість зупинити на дорозі авто і повноцінно перевірити технічний стан транспортного засобу.

