Український автопарк старішає: де продають наймолодші та найстаріші автомобілі Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Український автопарк старішає: де продають наймолодші та найстаріші автомобілі

У листопаді 2025 року середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку України зріс до 16,6 року. У жовтні цей показник становив 16,4 року. Географічна структура ринку залишається стабільною. Наймолодші автомобілі традиційно продаються у столиці, тоді як у східних та південних регіонах в обігу перебувають найстаріші машини.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Регіони з наймолодшими автомобілями

Місто Київ утримує перше місце за найнижчим середнім віком авто. Показник становить 11,1 року. Це єдиний регіон країни, де середній вік автомобілів не перевищує 12 років. Така ситуація пояснюється високою концентрацією нового та нещодавно імпортованого транспорту. За місяць середній вік авто у столиці навіть дещо знизився, що свідчить про активний обіг відносно нових машин.

Закарпатська та Львівська області посідають друге місце з однаковим показником 14,7 року. Це пов’язано з активним імпортом вживаних легковиків через західні кордони. Хоча такі авто не є новими, вони помітно молодші за середній показник по країні.

Інфографіка: eauto.org.ua

Продажі через Дію

У листопаді зафіксовано зростання середнього віку автомобілів, які перереєстровувалися через електронний сервіс Дія. Показник зріс до 17,0 року проти 16,8 року у жовтні.

Таким чином так званий цифровий канал став одним із сегментів з найстарішими автомобілями на ринку. Старші машини продаються лише у Сумській, Херсонській та Донецькій областях. Це може свідчити про те, що сервіс Дія найчастіше використовують для швидких угод з максимально бюджетними авто, коли всі умови між продавцем і покупцем узгоджені заздалегідь.

Регіональні коливання середнього віку

Найбільше зростання середнього віку зафіксовано у Рівненській області, де показник збільшився на 0,5 року. Чернігівська та Сумська області продемонстрували зростання на 0,4 року.

Херсонська область стала єдиним регіоном, де зафіксовано зниження середнього віку на 0,7 року. Водночас через малі обсяги угод навіть кілька операцій можуть суттєво впливати на статистику.

Середній вік авто за типом пального

Наймолодшими на вторинному ринку залишаються електромобілі. У листопаді їхній середній вік становив 4,7 року.

Автомобілі з гібридними силовими установками мали середній вік 5,8 року.

Бензинові автомобілі, які продавалися у листопаді, мали середній вік 14,3 року. Для дизельних авто цей показник становив 14,8 року.

Найстарішими залишаються машини з газобалонним обладнанням. Їхній середній вік досяг 18,3 року.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.