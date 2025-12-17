Де найбільша і найменша погодинна оплата праці в країнах Європи (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

У третьому кварталі 2025 року погодинна вартість робочої сили зросла на 3,3% у єврозоні та на 3,7% у ЄС порівняно з аналогічним кварталом попереднього року.

Такі дані опубліковано Євростатом, статистичним управлінням Європейського Союзу.

Сектори економіки

У третьому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним кварталом попереднього року погодинні витрати на оплату праці в єврозоні зросли на 3,1% у (переважно) некомерційному секторі економіки та на 3,3% у діловому секторі економіки:

+3,3% у промисловості,

+4,3% у будівництві,

+3,2% у сфері послуг.

У ЄС погодинні витрати на оплату праці зросли на 3,4% у (переважно) некомерційному секторі економіки та на 3,8% у підприємницькому секторі економіки:

+3,7% у промисловості,

+4,7% у будівництві та

+3,7% у сфері послуг.

У ЄС у третьому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним кварталом попереднього року видами економічної діяльності (розділи NACE Rev. 2), у яких спостерігалося найбільше зростання вартості погодинної оплати праці, були:

S — «Інша діяльність у сфері послуг» (+4,5%),

F — «Будівництво» (+4,3%),

M — «Професійна, наукова та технічна діяльність» (+4,3%).

Найнижче річне зростання зафіксовано в розділі D NACE Rev. 2 — «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря» (+2,5%).

У ЄС у третьому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним кварталом попереднього року види економічної діяльності (розділи NACE Rev. 2), в яких спостерігалося найбільше зростання не заробітної плати, були:

F — «Будівництво» (+5,8%)

S — «Інша діяльність у сфері послуг» (+5,6%) та

L — «Операції з нерухомістю» (+5,5%).

Найнижче річне зростання було зафіксовано в розділі B NACE Rev. 2 — «Гірничодобувна промисловість» (+2,5%).

Яка погодинна оплата праці в різних країнах

У третьому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним кварталом попереднього року найбільше зростання вартості погодинної оплати праці в цілому по економіці було зафіксовано в Болгарії (+12,4%), Литві (+9,7%), Хорватії (+9,1%) та Угорщині (+8,8%).

Найнижче зростання було зафіксовано у Франції (+1,3%), Словенії (+1,6%), Іспанії (+2,0%), Австрії (+2,1%) та Італії (+2,4%), тоді як на Мальті спостерігалося зниження на -1,4%.

