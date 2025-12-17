Польща планує скасувати спеціальний закон для українців Сьогодні 15:27 — Особисті фінанси

Польща планує скасувати спеціальний закон для українців

Уряд Польщі готує законопроєкт, який передбачає припинення дії спеціального закону про допомогу громадянам України, ухваленого після початку повномасштабної війни. Після 4 березня 2026 року українці в Польщі мають підпадати під загальні правила, що діють для всіх іноземців.

Як пише InPoland.net.pl, цю інформацію підтвердила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліна Галецька.

Хто розробляє законопроєкт

Проєкт готує Міністерство внутрішніх справ та адміністрації під керівництвом заступника міністра Чеслава Мрочека.

Він є відповіддю на рекомендації Європейської комісії щодо поступового згортання режиму тимчасового захисту, а також на позицію президента Кароля Навроцького, який раніше вимагав обмежити соціальні виплати для економічно активних українців.

Спеціальний закон від 12 березня 2022 року був ухвалений як кризовий інструмент у відповідь на масовий наплив біженців. Він передбачав спрощені правила перебування, доступ до медицини, освіти та соціальних виплат.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначають, що нині міграційна ситуація є значно стабільнішою. Більшість українців працевлаштовані, діти навчаються у польських школах, а державні інституції працюють у штатному режимі.

У відомстві вважають, що подальше збереження окремого правового режиму для українців може створювати нерівні умови порівняно з іншими іноземцями.

Остаточний текст законопроєкту ще опрацьовується та перебуває на етапі міжвідомчих консультацій.

Які зміни передбачає законопроєкт

Документ передбачає поступове скасування спеціальних норм у таких сферах:

соціальні виплати;

охорона здоров’я;

освіта;

підприємницька діяльність;

продовження документів.

Зміни планують запроваджувати поетапно, без різкого припинення чинних прав.

Гарантії легального перебування

Уряд Польщі наголошує, що скасування спеціального закону не означає автоматичної втрати легального статусу.

Законність перебування українців, які користуються тимчасовим захистом або іншими формами легального проживання, буде гарантована щонайменше до 4 березня 2027 року.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Євросоюз планує поетапне завершення тимчасового захисту для українців у 2027 році. Про які варіанти для українців може йти мова:

нові статуси проживання — заохочення подаватися на інші дозволи (робота, навчання, сім’я), включно з Blue Card та Single Permit;

добровільне повернення — ознайомчі поїздки, підтримка переїзду, винятки для вразливих, можливість залишитися до кінця навчального року;



інформаційна підтримка — консультації, інформаційні кампанії, підтримка через Unity Hubs;



координація з Україною — обмін даними, оновлення статусів через Платформу солідарності.

