З 1 січня 2026 року зростають штрафи за порушення трудового законодавства: нові суми

З 1 січня 2026 року роботодавцям слід враховувати зміну розмірів фінансових санкцій за порушення норм трудового законодавства. Це пов’язано зі зростанням мінімальної заробітної плати до 8647 грн.

Про це пише 7eminar.

Зазначається, що розмір кожної фінансової санкції прив’язаний до мінімальної заробітної плати.

Робота без належного оформлення

До цього порушення належать фактичний допуск до роботи без трудового договору, оформлення неповного робочого часу при фактичній роботі на повний день, використання договору з нефіксованим робочим часом за постійного навантаження, а також виплата заробітної плати без сплати ЄСВ і податків.

Штраф становить 10 мінімальних зарплат або 86 470 грн за кожного працівника. Для юридичних осіб і ФОП платників єдиного податку 1−3 груп застосовується попередження.

У разі повторного порушення протягом 2 років штраф зростає до 30 мінімальних зарплат або 259 410 грн за кожного неоформленого працівника.

Прострочення виплати заробітної плати

За затримку виплати зарплати більш ніж на 1 місяць або виплату не в повному обсязі передбачено штраф у розмірі 3 мінімальних зарплат або 25 941 грн.

Порушення мінімальних державних гарантій з оплати праці

У такому випадку штраф становить 2 мінімальні зарплати або 17 294 грн за кожного працівника.

Порушення гарантій для мобілізованих працівників

За недотримання гарантій та пільг для мобілізованих працівників передбачено штраф у розмірі 4 мінімальних зарплат або 34 588 грн за кожного працівника. Для платників єдиного податку 1−3 груп застосовується попередження.

Недопуск інспекторів Держпраці до перевірки

За недопуск до проведення перевірки встановлено штраф у розмірі 3 мінімальних зарплат або 25 941 грн.

Якщо перешкоджання стосується перевірки фактів неоформленої праці, штраф становить 16 мінімальних зарплат або 138 352 грн.

Порушення правил щодо нефіксованого робочого часу

Перевищення дозволеної кількості договорів з нефіксованим робочим часом або неналежний облік робочого часу тягнуть за собою штраф у розмірі 3 мінімальних зарплат або 25 941 грн за кожного працівника.

Інші порушення трудового законодавства

За інші порушення встановлено штраф у розмірі 1 мінімальної зарплати або 8 647 грн за кожен випадок.

У разі повторного порушення протягом року сума штрафу зростає до 2 мінімальних зарплат або 17 294 грн.

Додаткові умови застосування штрафів

Штрафи накладаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Якщо роботодавець сплачує 50% суми штрафу протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови, зобов’язання вважається виконаним. Водночас це не звільняє від обов’язку усунути порушення.

Гіг-контракти, укладені відповідно до Закону України від 15.07.2021 № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», не вважаються роботою без оформлення трудових відносин і не тягнуть за собою штрафів за ст. 265 КЗпП.

7eminar За матеріалами:

