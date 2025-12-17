0 800 307 555
Де нині найменші черги на кордоні

Перед святами пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області зростає — українці вирушають за кордон на відпочинок і за покупками.
Про це пише Державна митна служба.
Найбільше навантаження фіксують у «Шегинях» та «Краківці».
Найменші черги — у «Смільниці» та «Нижанковичах».
Помірний трафік — у «Раві-Руській», «Угриневі» та «Грушеві».
За прогнозами, трафік зросте до 25%.
Прикордонники поступово збільшують кількість особового складу, розгортають додаткові автоматизовані робочі місця та підтримують тісну взаємодію з польськими колегами. У дні Різдва та Нового року очікується короткочасне зниження інтенсивності руху, а поступове зменшення пасажиропотоку прогнозується вже після першого тижня січня.
«Для швидшого перетину радимо обирати менш завантажені пункти та нічний або ранковий час», — пишуть в Держмитслужбі.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
