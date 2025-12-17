Де на фрилансі можна заробити плюс $1000 (інфографіка) Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Як показує дослідження Freelancehunt: у частині фриланс-спеціалізацій уже сформувався помітний сегмент спеціалістів з доходом $1000−2000 та $3000+.

Особливо там, де є вузька експертиза, робота з іноземними замовниками та активне використання AI — серед тих, хто інтегрував штучний інтелект у свої процеси, 63% відзначили зростання доходу.

Де на фрилансі починаються $1000+

Дослідницький центр Freelancehunt проаналізував доходи 960 фрилансерів, які працювали до війни та продовжують працювати зараз. У фокусі — наймасовіші категорії: дизайн, програмування, просування, тексти, фото/відео та послуги.

Картина така:

У категорії «Робота з текстами» і «Фото, аудіо та відео» більшість фрилансерів поки що заробляє до $500 на місяць — 58,9% і 56,7% відповідно.

більшість фрилансерів поки що заробляє до $500 на місяць — 58,9% і 56,7% відповідно. У «Дизайні та арті» майже половина (48,5%) має дохід до $500, 37,1% — $500−1000, 5,2% — $3000+.

майже половина (48,5%) має дохід до $500, 37,1% — $500−1000, 5,2% — $3000+. У «Послугах» 36,3% фрилансерів заробляють до $500, 27,3% — $500−1000, ще 27,3% — $1000−2000, 9,1% — $3000+.

36,3% фрилансерів заробляють до $500, 27,3% — $500−1000, ще 27,3% — $1000−2000, 9,1% — $3000+. У «Програмуванні» 48,4% мають до $500, 25,8% — $500−1000, 22,7% — $1000−2000. Є групи з доходами $2000−3000 та $3000+.

48,4% мають до $500, 25,8% — $500−1000, 22,7% — $1000−2000. Є групи з доходами $2000−3000 та $3000+. У «Просуванні» 46,2% спеціалістів отримують до $500, 23,1% — $500−1000, 15,4% — $1000−2000, 3,8% — $2000−3000, а 11,5% — понад $3000.

Вищі доходи зосереджені там, де є вихід на міжнародних замовників, вимірюваний результат для бізнесу (продажі, лідген, продукт) і висока бар’єрність входу в професію.

У 2025 році 46,8% фрилансерів працюють до 20 годин на тиждень, ще 19% — 20−30 годин. Тобто значна частина респондентів працює в режимі неповного робочого тижня.

Чи є фриланс єдиним джерелом доходу

47,9% відповіли «так», а 52,1% — «ні». Тобто для більш ніж половини це не основна, а додаткова економічна активність — спосіб диверсифікувати доходи домогосподарства, протестувати нову професію чи компенсувати втрати від основної роботи.

На цьому фоні високодохідні категорії фрилансу — програмування, маркетинг, консалтинг, нішеві послуги — працюють не лише як альтернатива класичному працевлаштуванню, а і як «друга опора» для тих, хто не готовий або не може повністю перейти на гнучку зайнятість.

Вузька спеціалізація та AI як умова зростання доходів

За даними Freelancehunt, зв’язок між доходом і вузькою спеціалізацією досить очевидний:

у групі з доходом до $500 спеціалізовані знання мають 48,4% фрилансерів,

у сегменті $1000−2000 — вже 73,1%,

серед тих, хто заробляє $3000+, 87% мають вузьку нішу.

Найбільша концентрація вузьких спеціалістів в аутсорсингу та консалтингу, архітектурі й інжинірингу, програмуванні. Натомість у текстах та послугах домінує широкий профіль, що частково пояснює нижчі доходи.

Другий шар — використання AI. 78,7% фрилансерів уже застосовують його в роботі, а серед тих, хто інтегрував його системно, 63% бачать зростання доходу. AI працює як множник: без спеціалізації та доступу до платоспроможних клієнтів він мало змінює фінальну цифру, але у зв’язці з ними підсилює вже наявні конкурентні переваги.

«Якщо спростити, українці дедалі частіше очікують доходи на рівні 20−30 тисяч гривень і вище, а на фрилансі вже є сегмент спеціалістів, які стабільно заробляють $1000−2000+ і водночас не завжди працюють повний тиждень. З погляду економіки це цікаво з двох причин. По-перше, фриланс стає інструментом диверсифікації доходів: понад половина наших респондентів комбінує фриланс з іншими форматами зайнятості. По-друге, високодохідні фриланс-сегменти — це фактично розсіяний експорт послуг, який не прив’язаний до великих офісів чи окремих ІТ-брендів.

Для держави й бізнесу важливо не просто «бачити» цей шар, а будувати під нього інфраструктуру: прозору податкову модель, сервіси для роботи з іноземними клієнтами, навчання у вузьких нішах. Тоді частина бажаних доходів, які сьогодні виглядають як амбіція в опитуваннях, стане нормальною, відтворюваною реальністю", — підсумовує Олег Топчій, засновник Freelancehunt.

Раніше ми писали , що нині 21% українців хотіли б працювати у форматі фрилансу. Водночас лише близько 5% респондентів уже працюють на фрилансі.

Найпоширеніший бажаний рівень — 20−30 тисяч гривень на місяць. Ще близько 30% опитаних орієнтуються на 30−50 тисяч, майже п’ята частина хотіла б заробляти від 50 тисяч і вище. Помірний заробіток 10−20 тисяч влаштовує 17% респондентів, і лише 4% готові працювати за оплату до 10 тисяч гривень.

