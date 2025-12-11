0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кожен 5 українець прагне працювати на фрилансі (інфографіка)

Особисті фінанси
54
Кожен 5 українець прагне працювати на фрилансі (інфографіка)
Кожен 5 українець прагне працювати на фрилансі (інфографіка)
Нині 21% українців хотіли б працювати у форматі фрилансу. Водночас лише близько 5% респондентів уже працюють на фрилансі.
Але потенційна кількість охочих перейти на гнучкий формат зайнятості приблизно вчетверо перевищує реальну частку тих, хто вже зробив цей крок.
Щоб зрозуміти, який вигляд має портрет тих, хто не лише хоче, а вже працює на фрилансі, дослідницький центр Freelancehunt опитав фрилансерів.
Кожен 5 українець прагне працювати на фрилансі (інфографіка)
Сфера торгівлі та продажів залишається найбільш бажаною — її обирають 37% опитаних.
На другому місці саме фриланс — 21% українців хотіли б працювати у такому форматі. Натомість фактична структура зайнятості має інший вигляд.
Читайте також

Зарплати

Найпоширеніший бажаний рівень — 20−30 тисяч гривень на місяць. Ще близько 30% опитаних орієнтуються на 30−50 тисяч, майже п’ята частина хотіла б заробляти від 50 тисяч і вище. Помірний заробіток 10−20 тисяч влаштовує 17% респондентів, і лише 4% готові працювати за оплату до 10 тисяч гривень.

Хто вже дійшов до фрилансу

Більшість респондентів мають вищу освіту: 50,2% уже здобули вищий ступінь, 9,6% мають декілька вищих, а 1,4% — науковий ступінь. Ще 11,8% усе ще навчаються у вишах. Загалом понад 70% фрилансерів або вже мають вищу освіту, або зараз її здобувають.
Кожен 5 українець прагне працювати на фрилансі (інфографіка)

Досвід роботи

У своїй основній спеціалізації, понад 47% опитаних працюють у професії 5 і більше років, з них 28,9% — 5−10 років, 18,3% — понад 10 років.
Лише 8% не мають досвіду у спеціалізації, в якій працюють на фрилансі.
Тобто більшість — це не новачки, а фахівці з напрацьованими навичками та практикою.
Кожен 5 українець прагне працювати на фрилансі (інфографіка)
Завантаження — 46,8% фрилансерів працюють до 20 годин на тиждень, 19% — 20−30 годин, 13,5% — 30−40 годин. Для значної частини віддалених виконавців це неповний робочий тиждень та гнучкий формат. Водночас 47,9% респондентів зазначили, що фриланс є їхнім єдиним джерелом доходу. Проти 2024 року частка тих, хто повністю перейшов на фриланс, зросла.

Труднощі

Тружнощами є пошук клієнтів (88%), фінансова нестабільність (72,2%), продаж власних послуг (61%), управління часом (48%) та комунікація з клієнтами (42,2%).
Фактично це означає, що ключові бар’єри не технічні, а пов’язані з ринком, конкуренцією та власною самоорганізацією. Для людей, які звикли до стабільної зарплати й зрозумілих внутрішніх процесів у компанії, перехід у формат, де потрібно самостійно будувати потік замовлень та керувати ризиками, виглядає складним і небезпечним.
Місце для вашої реклами
Раніше ми писали, що 74% українців бачать у фрилансі переваги — свободу та незалежність. Лише 5% мають негативне ставлення:
  • 26% вже мають фриланс-досвід, лише 4% з них оцінюють його негативно.
  • 30% планують перейти на фриланс у майбутньому.
За даними дослідження «Портрет фрилансера 2024» від компанії Freelancehunt, близько 45% українських фрилансерів становить молодь віком 18−29 років. Це покоління активно освоює цифрові інструменти та інтегрує їх у робочі процеси.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems