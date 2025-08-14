Понад половина українців працюють або планують працювати на фрилансі — Finance.ua

Понад половина українців працюють або планують працювати на фрилансі Сьогодні 20:06 — Особисті фінанси

Понад половина українців працюють або планують працювати на фрилансі

Ринок фрилансу в Україні демонструє рекордне зростання. У першому півріччі 2025 року кількість українців, які обрали фриланс, збільшилась на 83,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го.

Про це свідчать дані платформи Freelancehunt

Інфографіка: Freelancehunt

Чому українці переходять на фриланс

За результатами дослідження, 54,5% фрилансерів почали працювати у цьому форматі саме через воєнні обставини. Втрата роботи, невизначеність та бажання гнучкості й фінансової стабільності стали головними мотиваторами.

Опитування Rakuten Viber показало , що 74% українців бачать у фрилансі переваги — свободу та незалежність. Лише 5% мають негативне ставлення:

26% вже мають фриланс-досвід, лише 4% з них оцінюють його негативно.

30% планують перейти на фриланс у майбутньому.

Покоління Зумерів

За даними дослідження «Портрет фрилансера 2024» від компанії Freelancehunt, близько 45% українських фрилансерів становить молодь віком 18−29 років. Це покоління активно освоює цифрові інструменти та інтегрує їх у робочі процеси.

Інфографіка: Freelancehunt

Зокрема, 69% українських фрилансерів уже використовують інструменти на основі штучного інтелекту (AI):

21,9% регулярно;

47,8% — періодично;

12,6% наразі не планують застосовувати AI у своїй роботі.

Інфографіка: Freelancehunt

Глобальні тенденції підтверджують цей тренд. За даними Upwork, 61% зумерів-фрилансерів у США активно працюють з генеративним AI — суттєво більше, ніж їхні однолітки в корпоративному секторі.

У 2024 році у США 52% представників покоління Z та 44% мілленіалів принаймні частково були залучені до фрилансу. Згідно з даними Fiverr, 70% зумерів у світі вже обрали фриланс або планують це зробити найближчим часом. В Україні спостерігається аналогічна динаміка: молоді спеціалісти обирають фриланс як інструмент для міжнародної кар’єри.

Найперспективніші напрями

Machine Learning (ML) — обробка даних, побудова AI-моделей, автоматизація процесів. AI-відеопродакшен — до 80% ринку у найближчі роки створюватиметься або оброблятиметься за допомогою AI. AI-консалтинг — інтеграція чат-ботів, мовних моделей та комп’ютерного зору у бізнес-процеси.

Нагадаємо, раніше у Freelancehunt повідомляли , що в січні 2025 року кількість нових фрилансерів зросла на 60%, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року. Від початку повномасштабної війни на сервісі зареєструвалося вже понад 400 тисяч українців.

Серед перекладачів та копірайтерів найбільша частка тих, хто заробляє до $500 — 64,7%. 46,1% дизайнерів заробляють понад $500. Серед маркетологів найбільша частка тих, хто заробляє понад $3000 — 26,3%.

