Понад половина українців працюють або планують працювати на фрилансі — Finance.ua

Понад половина українців працюють або планують працювати на фрилансі
укр
Особисті фінанси
41
Ринок фрилансу в Україні демонструє рекордне зростання. У першому півріччі 2025 року кількість українців, які обрали фриланс, збільшилась на 83,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го.
Про це свідчать дані платформи Freelancehunt.
Інфографіка: Freelancehunt
Чому українці переходять на фриланс

За результатами дослідження, 54,5% фрилансерів почали працювати у цьому форматі саме через воєнні обставини. Втрата роботи, невизначеність та бажання гнучкості й фінансової стабільності стали головними мотиваторами.
Опитування Rakuten Viber показало, що 74% українців бачать у фрилансі переваги — свободу та незалежність. Лише 5% мають негативне ставлення:
  • 26% вже мають фриланс-досвід, лише 4% з них оцінюють його негативно.
  • 30% планують перейти на фриланс у майбутньому.

Покоління Зумерів

За даними дослідження «Портрет фрилансера 2024» від компанії Freelancehunt, близько 45% українських фрилансерів становить молодь віком 18−29 років. Це покоління активно освоює цифрові інструменти та інтегрує їх у робочі процеси.
Інфографіка: Freelancehunt
Зокрема, 69% українських фрилансерів уже використовують інструменти на основі штучного інтелекту (AI):
  • 21,9% регулярно;
  • 47,8% — періодично;
  • 12,6% наразі не планують застосовувати AI у своїй роботі.
Інфографіка: Freelancehunt
Глобальні тенденції підтверджують цей тренд. За даними Upwork, 61% зумерів-фрилансерів у США активно працюють з генеративним AI — суттєво більше, ніж їхні однолітки в корпоративному секторі.
У 2024 році у США 52% представників покоління Z та 44% мілленіалів принаймні частково були залучені до фрилансу. Згідно з даними Fiverr, 70% зумерів у світі вже обрали фриланс або планують це зробити найближчим часом. В Україні спостерігається аналогічна динаміка: молоді спеціалісти обирають фриланс як інструмент для міжнародної кар’єри.

Найперспективніші напрями

  1. Machine Learning (ML) — обробка даних, побудова AI-моделей, автоматизація процесів.
  2. AI-відеопродакшен — до 80% ринку у найближчі роки створюватиметься або оброблятиметься за допомогою AI.
  3. AI-консалтинг — інтеграція чат-ботів, мовних моделей та комп’ютерного зору у бізнес-процеси.
Нагадаємо, раніше у Freelancehunt повідомляли, що в січні 2025 року кількість нових фрилансерів зросла на 60%, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року. Від початку повномасштабної війни на сервісі зареєструвалося вже понад 400 тисяч українців.
Серед перекладачів та копірайтерів найбільша частка тих, хто заробляє до $500 — 64,7%. 46,1% дизайнерів заробляють понад $500. Серед маркетологів найбільша частка тих, хто заробляє понад $3000 — 26,3%.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Розраховуйте на
