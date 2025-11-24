З 2026 року діятимуть нові правила перетину кордону для медійників Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

З 2026 року діятимуть нові правила перетину кордону для медійників

З 1 січня 2026 року змінюються правила виїзду за кордон чоловіків, які працюють у сфері медіа. Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1509 від 19 листопада, якою встановив зміни до порядку перетинання державного кордону для чоловіків віком від 23 до 60 років, які здійснюють професійну діяльність у сфері стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Що змінюється

Згідно з документом, Державна прикордонна служба здійснюватиме пропуск таких осіб за наявності листа від Державного комітету телебачення і радіомовлення.

У листі мають бути зазначені дата виїзду, орієнтовна дата повернення, пункт пропуску та інші необхідні дані. Цей лист використовується для інформування Держприкордонслужби про участь громадян у заходах за кордоном.

До набрання чинності нової норми адміністрація Держприкордонслужби продовжує розглядати листи від Міністерства культури.

Необхідні документи для перетину кордону

Окрім відповідного листа, підтвердними документами, які надають право на перетинання державного кордону, залишаються:

запрошення іноземної організації для участі у заході з перекладом українською мовою;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

військовообліковий документ з відмітками ТЦК та СП або військовообліковий документ в електронній формі.

Максимальний строк тимчасового перебування за кордоном становить не більше 60 календарних днів.

Рішення про пропуск ухвалюється лише на підставі чинного законодавства та за наявності належним чином оформлених документів. У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють у перетинанні державного кордону.

Нагадаємо, чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають бронювання від мобілізації, можуть виїжджати з України не лише у службове відрядження, а й у відпустку. Заброньовані працівники можуть виїхати за наявності відповідних документів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.