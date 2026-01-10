Хто може отримати безкоштовний капітальний ремонт житла в Україні Сьогодні 14:19 — Особисті фінанси

Хто може отримати безкоштовний капітальний ремонт житла в Україні

Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них категорії, сім’ї загиблих ветеранів і ветеранок, а також сім’ї загиблих Захисників та Захисниць України мають право на позачерговий безплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир.

Про це пише «Юридичний порадник для ВПО».

Які умови реалізації права

Житловий будинок чи квартира, які потребують ремонту, мають належати людині на праві приватної власності (у тому числі спільної).

Ремонт має здійснюватися за місцем постійного проживання і реєстрації («прописки»).

Загальна площа ремонту не повинна перевищувати 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї, який має право на пільгу.

Крім того, скористатися цією послугою можна не частіше одного разу на 10 років.

Як отримати пільгу

Потрібно подати до органу виконавчої влади або виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради за місцем свого постійного проживання і реєстрації письмову заяву

Якщо ви проживаєте в житлі менш як 10 років, потрібно додати до заяви довідку з попереднього місця проживання (для підтвердження невикористання пільги).

Рішення про проведення безоплатного капітального ремонту приймається протягом місяця після подання заяви. Попередньо комісія оглядає житло за участю заявника.

Як визначається вартість безоплатного ремонту

Ремонт є безкоштовним для заявника, а вартість ремонту має значення для держави для моніторингу цільового використання коштів.

Для заявника більше значення має рішення про обсяг робіт, визначених за результатами обстеження житла.

Як проводиться ремонт

Безоплатний капітальний ремонт проводиться підприємствами, які відповідно до законодавства мають право на виконання таких робіт, на замовлення місцевої влади.

Строки проведення безоплатного капітального ремонту обумовлюються в договорі між замовником та виконавцем робіт, узгоджуються із заявником.

