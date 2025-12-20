«єВідновлення»: з 2026 року зростуть суми компенсацій за ремонт
З 5 січня 2026 року набере чинності рішення уряду щодо оновлення показників середньої вартості ремонтних робіт, які застосовуються для розрахунку компенсацій за пошкоджене житло у межах програми «єВідновлення».
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій.
Як тепер рахуватимуть компенсацію
Як зазначають у відомстві, це дозволить точніше враховувати актуальні ринкові ціни та забезпечить ефективніший ремонт житла.
Процес огляду житла залишається незмінним: комісія, як і раніше, фіксуватиме масштаби пошкоджень та визначатиме перелік необхідних робіт.
Проте у чек-листах, сформованих після 5 січня 2026 року, вартість кожного виду робіт уже враховуватимуть за оновленими цінами. Отже, суми компенсацій зростуть, а громадяни отримають більше коштів для оплати ремонту.
Передбачаєтья щорічний перегляд вартості робіт у чек-листі відповідно до ринкових змін.
Граничні розміри виплат поки що залишаються без змін:
- до 200 тис. грн — на поточний дрібний ремонт;
- до 350 тис. грн — на капітальний ремонт квартир;
- до 500 тис. грн — на капітальний ремонт приватних будинків.
На скільки зросла вартість ремонтних робіт
Було переглянуто вартість 65 видів робіт — від покрівлі та вікон до інженерних мереж і внутрішнього оздоблення. У середньому ціни зросли на 27,5%.
У міністерстві наводять кілька прикладів розрахунків:
- заміна вхідних дверей (металеві): 14 415 грн → 31 220 грн
- відновлення фасадів з утепленням: 2 348 грн/кв. м → 3 021 грн/кв. м
- локальний ремонт покрівлі: 512 грн/кв. м → 597 грн/кв.
Також уряд розширив перелік робіт, які можуть бути враховані в компенсації — відновлення каналізації, опалення, газопостачання та електропостачання.
Скільки коштів на фінансування програми «єВідновлення» передбачено в бюджеті
Раніше Finance.ua писав, що у бюджеті на 2026 рік у рамках програми «єВідновлення» передбачено 6,7 млрд грн на компенсації за знищене та пошкоджене житло.
Також близько 14 млрд грн виділять на програму житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.
На наступний рік уже досягнуто попередніх домовленостей із Банком розвитку Ради Європи (ці кошти наразі не відображені в держбюджеті):
- на програму компенсацій за знищене житло в рамках «єВідновлення» — 200 млн євро;
- на програму житлових ваучерів для ВПО з тимчасово окупованих територій (новий компонент «єВідновлення») — 120 млн євро;
- на програму пільгового іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб — 50 млн євро.
Також ведуться перемовини зі Світовим банком для надання компенсацій за пошкоджене житло в рамках «єВідновлення» — в обсязі 225 млн євро.
