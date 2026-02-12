Українці зможуть оформлювати статус безробітного онлайн Сьогодні 08:02 — Казна та Політика

Статус безробітного, оформлення виплат і доступ до програм навчання поступово переведуть в електронний формат

У 2026 році в Україні запустять цифрову платформу «Обрій», через яку можна буде оформити статус безробітного, отримати виплати та подати заявку на грант для перекваліфікації.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів заступник міністра економіки Олександр Циборт.

Навесні 2026 року планується запуск MVP «Обрій» — тестової версії з базовим функціоналом. Перші сервіси з’являться у застосунку «Дія». Саме з цього етапу фактично почнеться практичний запуск платформи.

Що запрацює першим

За словами Циборта, «Обрій» починався з ідеї надання грантів на навчання для шукачів роботи. Проте в процесі дослідження цього напряму та аналізу чинних процедур у Державній службі зайнятості стало очевидно: ринку праці потрібна значно глибша трансформація. «Так з’явилася концепція „Обрію“ як повноцінної цифрової екосистеми, що комплексно оцифровує процеси на ринку праці», — зазначив він.

На старті «Обрій» охоплюватиме кілька напрямів:

Автоматизація отримання статусу безробітного та відповідних виплат. Гранти на перекваліфікацію та підвищення кваліфікації. Можливість припинення трудових відносин для людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Таким чином, статус безробітного, оформлення виплат і доступ до програм навчання поступово переведуть в електронний формат.

Повноцінне електронне працевлаштування має стартувати у третьому кварталі 2026 року. Для цього вже ухвалено урядові рішення, якими «Обрій» визначено єдиною інформаційно-аналітичною системою ринку праці та врегульовано запуск е-працевлаштування через цифрові сервіси.

Як «Обрій» стане сервісом з пошуку роботи

У Мінекономіки наголошують, що платформа буде орієнтована насамперед на сегмент фізичної праці у малих містах і селищах.

«Найгостріша проблема сьогодні на ринку у сегменті людей фізичної праці в малих містах і селищах. Там є великий попит і водночас найбільші обмеження. Саме під цей сегмент ми й проєктували «Обрій», — зазначив заступник міністра.

За його словами, роботодавці зможуть масово вивантажувати запити, зокрема через API. Це має дати повну картину попиту і пропозиції по регіонах.

Окремий напрям платформи — аналітика та спрямування державних грантів на навчання відповідно до реального попиту роботодавців.

«Одне з ключових завдань — спрямувати державні гранти туди, де їх справді потребує бізнес. Для цього „Обрій“ має ефективно поєднувати роботодавців і фахівців, працюючи з великими масивами даних», — пояснив Циборт.

У підсумку «Обрій» має об’єднати сервіси для безробітних, програми навчання та механізм електронного працевлаштування в єдину цифрову систему ринку праці.

Довідка Finance.ua:

у жовтні 2025 року Кабмін підтримав запуск нової екосистеми «Обрій», яка має спростити процеси працевлаштування, перекваліфікації та підтримки громадян, що втратили роботу;

згідно зі звітом Державної служби зайнятості, в 2025 році 358 тисяч осіб мали офіційний статус безробітного.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.