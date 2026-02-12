Українці зможуть оформлювати статус безробітного онлайн
У 2026 році в Україні запустять цифрову платформу «Обрій», через яку можна буде оформити статус безробітного, отримати виплати та подати заявку на грант для перекваліфікації.
Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів заступник міністра економіки Олександр Циборт.
Навесні 2026 року планується запуск MVP «Обрій» — тестової версії з базовим функціоналом. Перші сервіси з’являться у застосунку «Дія». Саме з цього етапу фактично почнеться практичний запуск платформи.
Що запрацює першим
За словами Циборта, «Обрій» починався з ідеї надання грантів на навчання для шукачів роботи. Проте в процесі дослідження цього напряму та аналізу чинних процедур у Державній службі зайнятості стало очевидно: ринку праці потрібна значно глибша трансформація. «Так з’явилася концепція „Обрію“ як повноцінної цифрової екосистеми, що комплексно оцифровує процеси на ринку праці», — зазначив він.
На старті «Обрій» охоплюватиме кілька напрямів:
- Автоматизація отримання статусу безробітного та відповідних виплат.
- Гранти на перекваліфікацію та підвищення кваліфікації.
- Можливість припинення трудових відносин для людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Таким чином, статус безробітного, оформлення виплат і доступ до програм навчання поступово переведуть в електронний формат.
Повноцінне електронне працевлаштування має стартувати у третьому кварталі 2026 року. Для цього вже ухвалено урядові рішення, якими «Обрій» визначено єдиною інформаційно-аналітичною системою ринку праці та врегульовано запуск е-працевлаштування через цифрові сервіси.
Як «Обрій» стане сервісом з пошуку роботи
У Мінекономіки наголошують, що платформа буде орієнтована насамперед на сегмент фізичної праці у малих містах і селищах.
«Найгостріша проблема сьогодні на ринку у сегменті людей фізичної праці в малих містах і селищах. Там є великий попит і водночас найбільші обмеження. Саме під цей сегмент ми й проєктували «Обрій», — зазначив заступник міністра.
За його словами, роботодавці зможуть масово вивантажувати запити, зокрема через API. Це має дати повну картину попиту і пропозиції по регіонах.
Окремий напрям платформи — аналітика та спрямування державних грантів на навчання відповідно до реального попиту роботодавців.
«Одне з ключових завдань — спрямувати державні гранти туди, де їх справді потребує бізнес. Для цього „Обрій“ має ефективно поєднувати роботодавців і фахівців, працюючи з великими масивами даних», — пояснив Циборт.
У підсумку «Обрій» має об’єднати сервіси для безробітних, програми навчання та механізм електронного працевлаштування в єдину цифрову систему ринку праці.
Довідка Finance.ua:
- у жовтні 2025 року Кабмін підтримав запуск нової екосистеми «Обрій», яка має спростити процеси працевлаштування, перекваліфікації та підтримки громадян, що втратили роботу;
- згідно зі звітом Державної служби зайнятості, в 2025 році 358 тисяч осіб мали офіційний статус безробітного.
