Україна відкриває нові можливості для інвесторів: продаж санкційних активів розблоковано
Уряд України ухвалив постанову, яка дозволяє швидше та ефективніше запускати продаж активів, стягнутих у дохід держави за рішенням суду.
Про це повідомляє Мінекономіки України.
Для інвесторів це означає:
- прозорі електронні аукціони;
- можливість придбання активів із гнучким механізмом ціноутворення;
- новий Порядок реалізації санкційних активів, адаптований до складних об’єктів;
- рівний доступ і конкурентні умови для українських та міжнародних учасників.
Санкційні активи більше не будуть «зависати» у невизначеності.
«Завдяки новим правилам вони переходять у ринковий обіг, отримують інвестора, нове управління й починають працювати на користь держави — створювати робочі місця, сплачувати податки та генерувати економічну цінність» — йдеться в повідомленні.
Куди підуть кошти
Усі кошти від реалізації спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії: на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку громадян.
Нагадаємо, в 2025 році надходження до фонду ліквідації наслідків збройної агресії від реалізації активів, стягнутих у дохід держави в межах санкційного законодавства, склали 2,5 млрд грн.
За інформацією Фонду держмайна України, понад 3,2 млрд грн надійшло до бюджету від інших способів реалізації санкційних активів, зокрема від їх продажу та оренди. Це додатковий фінансовий ресурс, який посилює економічну стійкість країни та забезпечує системне наповнення бюджету.
