0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна відкриває нові можливості для інвесторів: продаж санкційних активів розблоковано

Казна та Політика
59
Продаж санкційних активів розблоковано
Продаж санкційних активів розблоковано
Уряд України ухвалив постанову, яка дозволяє швидше та ефективніше запускати продаж активів, стягнутих у дохід держави за рішенням суду.
Про це повідомляє Мінекономіки України.

Для інвесторів це означає:

  • прозорі електронні аукціони;
  • можливість придбання активів із гнучким механізмом ціноутворення;
  • новий Порядок реалізації санкційних активів, адаптований до складних об’єктів;
  • рівний доступ і конкурентні умови для українських та міжнародних учасників.
Санкційні активи більше не будуть «зависати» у невизначеності.
Читайте також
«Завдяки новим правилам вони переходять у ринковий обіг, отримують інвестора, нове управління й починають працювати на користь держави — створювати робочі місця, сплачувати податки та генерувати економічну цінність» — йдеться в повідомленні.

Куди підуть кошти

Усі кошти від реалізації спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії: на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку громадян.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, в 2025 році надходження до фонду ліквідації наслідків збройної агресії від реалізації активів, стягнутих у дохід держави в межах санкційного законодавства, склали 2,5 млрд грн.
За інформацією Фонду держмайна України, понад 3,2 млрд грн надійшло до бюджету від інших способів реалізації санкційних активів, зокрема від їх продажу та оренди. Це додатковий фінансовий ресурс, який посилює економічну стійкість країни та забезпечує системне наповнення бюджету.
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems