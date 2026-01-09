Санкційні активи: скільки коштів отримав фонд ліквідації наслідків збройної агресії Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Санкційні активи: скільки коштів отримав фонд ліквідації наслідків збройної агресії

У 2025 році надходження до фонду ліквідації наслідків збройної агресії від реалізації активів, стягнутих у дохід держави в межах санкційного законодавства, склали 2,5 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні Мін’юсту.

За інформацією Фонду держмайна України, понад 3,2 млрд грн надійшло до бюджету від інших способів реалізації санкційних активів, зокрема від їх продажу та оренди. Це додатковий фінансовий ресурс, який посилює економічну стійкість країни та забезпечує системне наповнення бюджету.

Найбільшим разовим надходженням у 2025 році стала сума, отримана від продажу на аукціоні ПрАТ «Вінницяпобутхім», — 608 млн грн.

Зазначимо, що у липні 2024 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства та стягнув у дохід держави 100% акцій ПрАТ «Вінницяпобутхім», які належали російському акціонерному товариству «Невская косметика».

Нагадаємо, що саме Міністерство юстиції України реалізує санкцію стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб, які своїми діями сприяють збройній агресії рф (ст. 5−1 Закону України «Про санкції»).

За кожним стягнутим в дохід держави активом на підставі рішень Вищого антикорупційного суду та постанов Апеляційної палати ВАКС стоїть системна й фахова робота санкційної команди Міністерство юстиції України та великої кількості органів та установ, які покликані сприяти збору доказової бази для підготовки позовів про стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб.

