0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Санкційні активи: скільки коштів отримав фонд ліквідації наслідків збройної агресії

Казна та Політика
8
Санкційні активи: скільки коштів отримав фонд ліквідації наслідків збройної агресії
Санкційні активи: скільки коштів отримав фонд ліквідації наслідків збройної агресії
У 2025 році надходження до фонду ліквідації наслідків збройної агресії від реалізації активів, стягнутих у дохід держави в межах санкційного законодавства, склали 2,5 млрд грн.
Про це йдеться у повідомленні Мін’юсту.
За інформацією Фонду держмайна України, понад 3,2 млрд грн надійшло до бюджету від інших способів реалізації санкційних активів, зокрема від їх продажу та оренди. Це додатковий фінансовий ресурс, який посилює економічну стійкість країни та забезпечує системне наповнення бюджету.
Читайте також
Найбільшим разовим надходженням у 2025 році стала сума, отримана від продажу на аукціоні ПрАТ «Вінницяпобутхім», — 608 млн грн.
Зазначимо, що у липні 2024 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства та стягнув у дохід держави 100% акцій ПрАТ «Вінницяпобутхім», які належали російському акціонерному товариству «Невская косметика».
Читайте також
Нагадаємо, що саме Міністерство юстиції України реалізує санкцію стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб, які своїми діями сприяють збройній агресії рф (ст. 5−1 Закону України «Про санкції»).
За кожним стягнутим в дохід держави активом на підставі рішень Вищого антикорупційного суду та постанов Апеляційної палати ВАКС стоїть системна й фахова робота санкційної команди Міністерство юстиції України та великої кількості органів та установ, які покликані сприяти збору доказової бази для підготовки позовів про стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems