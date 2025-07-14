Ліквідація банкрутів в Україні: як це відбувається — Finance.ua

Ліквідація банкрутів в Україні: як це відбувається Сьогодні 21:02

Ліквідація банкрутів в Україні: як це відбувається

Визнання боржника банкрутом — це фіксація його фінансової неспроможності, що передбачає старт ліквідаційної процедури. Її проводить призначений судом ліквідатор з числа арбітражних керуючих. Процедура чітко регламентована Кодексом України з процедур банкрутства.

Детальінше про неї розповіли фахівці Міністерства юстиції України.

Як суд визнає боржника банкрутом

Господарський суд оголошує боржника банкрутом, якщо він не може погасити борги або відновити платоспроможність шляхом санації та реструктуризації. Після цього суд:

ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру,

призначає ліквідатора,

встановлює строк ліквідації (не більше 12 місяців),

публікує повідомлення на офіційному порталі судової влади.

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Що відбувається після оголошення банкрутства

З моменту визнання боржника банкрутом:

зупиняється господарська діяльність (окрім дій, що зберігають майно);

нові борги не виникають, окрім витрат на ліквідацію;

припиняються повноваження керівництва та власників підприємства;

дозволено продаж майна відповідно до закону.

Як відбувається продаж майна

До ліквідаційної маси включається все майно та майнові права боржника. Ліквідатор:

проводить інвентаризацію,

узгоджує умови продажу з кредиторами,

продає майно на аукціоні,

спрямовує кошти на ліквідаційний рахунок.

Після цього покриваються витрати на процедуру та проводяться виплати кредиторам згідно з черговістю.

Коли підприємство припиняє існування

Після завершення розрахунків ліквідатор подає звіт і баланс до суду. Якщо майна не залишилось або його не знайдено:

суд ухвалює припинення юридичної особи,

ухвала передається держреєстратору для виключення з реєстру.

Якщо майна банкрута вистачило для задоволення вимог кредиторів у повному обсязі, він вважається таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність.

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