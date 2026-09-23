В Україні запускають грантову програму для малих видавництв на $500 000 Сьогодні 07:35 Наслідки удару російського дрона по складу Readeat

Державні та громадські організації обʼєдналися, щоб заснувати грантову програму на $500 000 для підтримки малих українських видавництв. Цього літа внаслідок російських ударів у друкарнях, на складах видавництв і книгарень було знищено понад 13 мільйонів нових українських книжок. Прямі збитки книжкової сфери вже становлять щонайменше 1,75 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури України.

Зазначається, що Міністерство культури України, благодійний фонд Київської школи економіки KSE Foundation, Український інститут книги та міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» оголосили про початок збору коштів на нову грантову програму для малих видавництв. Програма передбачає підтримку видавництв, які щороку друкують до 20 нових найменувань. Прийом заявок на перше коло грантів розпочнеться у листопаді 2026 року.

Кого підтримуватиме програма

За словами віцепрем’єр-міністерки з питань гуманітарної політики України — міністерки культури України Тетяни Бережної, підтримка малих видавництв є особливо важливою через втрати книжкової інфраструктури внаслідок російських атак.

«росія цілеспрямовано б’є по українській книжковій інфраструктурі. Кожна українська книжка, яка виходить друком, посилює нашу культурну стійкість. Особливо важливо підтримати малі видавництва, які часто першими відкривають нові імена, працюють із важливими темами, створюють різноманіття української книжки», — зазначила Бережна.

Малі видавництва є впливовими лабораторіями літературних і поліграфічних експериментів. Завдання «Програми підтримки малих видавництв» — забезпечити можливості для продовження їхньої роботи й публікації запланованих у видавничому портфелі найменувань.

Результатом буде збереження активної діяльності видавництв, які стануть учасниками програми, після її завершення.

Що покриватиме грант

Грант покриватиме насамперед виробничі витрати видавництва.

Обов’язкового співфінансування програма не передбачатиме. Один грант може охоплювати друк кількох нових накладів різних книжок одним видавництвом, як втрачених унаслідок обстрілів, так і тих, що не видавалися раніше.

Грант покриватиме насамперед виробничі витрати видавництва, mincult.gov.ua

«Після втрати понад 13 мільйонів книжок важливо допомогти видавцям не лише відновити наклади, а й зберегти команди та продовжити роботу. Саме на це і спрямована програма», — зазначила виконавча директорка благодійного фонду Київської школи економіки KSE Foundation Світлани Денисенко.

Першим грантовим відбором організатори планують підтримати щонайменше 20 малих видавництв. KSE Foundation адмініструє збір коштів і грантову програму для видавництв та звітуватиме донорам про використання коштів і результати.