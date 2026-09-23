У Києві викрили схему поборів з агролісництв Сьогодні 06:20 — Кримінал Лісничого затримали після передачі $2000, kyiv.gp.gov.ua

У Києві повідомили про підозру трьом учасникам схеми, які вимагали гроші з агролісництв за непроведення перевірок та приховування порушень природоохоронного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Хто фігурує у справі

Серед підозрюваних виконувач обов’язків начальника одного з відділів Державної екологічної інспекції, його батько, який раніше працював директором лісництва, а також їхній родич — лісничий одного з державних підприємств. Саме через нього мали передаватись гроші від агролісництв.

Перемовини про таку співпрацю велися щонайменше з червня 2026 року.

Скільки вимагали з агролісництв

За даними досудового розслідування, з кожного агролісництва підозрюваний, який є працівником Державної екологічної інспекції, вимагав щомісячну плату в еквіваленті 500 доларів США.

Заплатити таку суму мали до 10 числа кожного місяця.

За ці гроші співучасники обіцяли не проводити перевірки, а також не помічати порубку деревини та не повідомляти про порушення природоохоронного (екологічного) законодавства правоохоронні органи.

Лісничого затримали після передачі $2000

Одного з учасників схеми, а саме лісничого, затримали 18 вересня 2026 року на парковці одного зі столичних торгівельних центрів безпосередньо після передачі 2000 $, отриманих за безперешкодну роботу чотирьох агролісництв.

Тоді ж в порядку ст. 208 КПК України затримали і двох інших учасників схеми.

Усім затриманим повідомлено про підозри в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди, за попередньо змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КПК України).

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 665 600 гривень.